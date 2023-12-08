寧德時代電池遭切斷與美軍基地連接　公司斥威脅國安指控不實

美國第二大電力公司杜克能源（Duke Energy）12月6日表示，由於國會議員及專家對中國電池龍頭寧德時代（CATL）表示疑慮，質疑該公司與中共政府關係密切，因此杜克已將北卡羅來納州（North Carolina ）海軍陸戰隊勒瓊營基地（Marine Corps Base Camp Lejeune），與由寧德時代生產的電池設施切斷連接。寧德時代7日回應稱，美方指該公司威脅安全的說法不實，且具有誤導性。



寧德時代表示，在美國的業務和產品不會以任何方式收集、出售或共享資料，產品已經通過嚴格的安全和安保審查，包括美國政府和企業的審查。

今年4月，杜克能源公布，在勒瓊營基地的租賃設施中使用了寧德時代電池，引起逾20名共和黨議員批評。他們對中國生產電池表示疑慮，認為美國可能會產生嚴重依賴，且設備可能存在網路漏洞，甚至令國家能源網絡出現風險。上週，參議員魯比奧（Marco Rubio）寫信給國防部長奧斯汀（Lloyd Austin），要求他立即停移除寧德時代電池。

杜克能源發聲明稱，由於外界的擔憂，該公司在解決問題期間，決定中斷電池與軍事基地的連接，現時沒有以任何方式連接到勒瓊營基地的網路或其他系統。