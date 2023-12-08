美國內華達大學槍擊｜槍手曾任教授求職未果　遇害者包括台裔教授

美國內華達大學拉斯維加斯分校（University of Nevada，Las Vegas，簡稱UNLV）6日發生槍擊，造成除槍手身亡外，3人被殺、1人受傷。警方證實，槍手是67歲的前大學教授波利托 （Anthony Polito）。他曾向該校申請工作，但沒有被錄用。他近期疑陷於經濟困難，此前已向全國大學寄22封求職信。至於3名死者中，有2人已確認身份，包括來自台灣的商學院教授張家禎（Cha Jan “Jerry” Chang，音譯）。



警方指出，波利托 （Anthony Polito） 闖入商學院所在大樓後，自4樓開始開槍，然後發展到其他多個樓層。波利托設有一個關於其生活的個人網站，撰寫各種主題，包括他的職業生涯、愛好，並聲稱他破解了十二宮殺手的訊息。他形容自己為「半退休的大學教授」，他在LinkedIn的頁面上稱，他在在高等教育領域從事多年。

波利托曾在東卡羅來納大學（East Carolina University，ECU ）任教，負責行銷和供應鏈管理系。2001年8月起任職，至2017年1月辭去終身副教授職務。根據ratemyprofessors.com 上的帖子，部份學生對他讚口不絕，課堂上提供許多現實例子和故事，進一步促進了對概念的理解。 甚至有學生形容，他是「ECU最好的教授」。不過，也有不少學生批評，其課堂「不正統」且「極其無組織」，又指他為人「古怪」。

UNLV表示，6日槍擊案中的死者沒有學生，其中一人是來自台灣的商學院教授張家禎。根據學校網站，64歲的張家禎1981年在台灣海洋大學取得大學學位，2001年自匹茲堡大學取得資訊管理博士；他1992年在台灣輔仁大學擔任兼任講師，1997年起赴美執教，2001年加入UNLV，為企管系教授。另一名已獲知身份的死者為39 歲的會計系教員Patricia Navarro-Velez。