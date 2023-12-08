Gemini挑機ChatGPT　外媒實測：誰勝誰負尚未知

Google子公司Google DeepMind於12月6日發布人工智能（AI）模型Gemini。Google聲稱Gemini能擊敗其競爭對手、由OpenAI開發的AI聊天機械人程式ChatGPT，然而目前外界的評價指出Gemini未能完全超越對手。



根據美國科技網站Tech.co，超越ChatGPT是一個巨大賣點，然而實際上只有Gemini的Ultra版本被認為能夠擊敗ChatGPT。初步報告確認，在許多方面Gemini的Ultra版本確實稍微勝過ChatGPT-4，不過Ultra版本要等到2024年才面世，人們將Gemini Pro與ChatGPT的免費版本GPT-3.5進行比較，結果未帶來意外驚喜。

在內容來源方面，Bard聊天機器人平台現在由Bard LLM和Gemini Pro LLM提供支援，而ChatGPT的數據模型直接從互聯網上收集公開可用的數據，無論是GPT-3.5還是GPT-4模型，它們使用的數據都來自2021年9月或更早的數據。LLM是大型語言模型（Large Language Model）的意思。

至於定價方面，ChatGPT有免費版，付費版和企業版。任何註冊免費帳戶的人都可以通過分享電子郵件地址和手機號碼獲得ChatGPT免費版。而付費版ChatGPT Plus需要支付每月20美元費用，還有按需求計算價格的企業版ChatGPT。

Gemini則是會被整合到Google的眾多產品中，例如Youtube、Google Search、Gmail、Google地圖、Google Play和Android系統等，而且目前能免費在Google的AI平台Bard或智能電話Pexel 8上使用有限度的功能。對於Gemini未來是否會成為與ChatGPT一樣的付費程式，目前還沒有確切的資訊。