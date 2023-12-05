新加坡推全國AI新策略　目標把行業人才增至1.5萬人

新加坡副總理兼財政部長黃循財於星期一（12月4日）舉行的新加坡人工智能會議（Singapore Conference on AI）開幕晚宴上，宣布新加坡推出「NAIS 2.0」，以應對眼下的挑戰，並在接下來3至5年內提升國家的集體經濟和社會潛力。



他表示，新加坡將致力於吸引全球頂尖人工智能創作者前來，並培養本地人工智能專才，全力開發國家的人工智能潛力。

根據全國人工智能策略2.0（National AI Strategy 2.0，簡稱NAIS 2.0），新加坡政府將把本地的AI從業員隊伍，擴大到1.5萬人。當局也會打造一個具標誌性的基地，讓AI創作者和從業員同在一處耕耘，並培育本地的AI社群。

文件指，更新版全國人工智能策略的願景，是為新加坡和全球實現公共利益，目標則有兩個：把AI運用於人民健康和氣候變化等全球重要領域，以應對和克服這個時代的需求與挑戰；以及讓新加坡人民與企業具備能力和資源，在AI發達的未來能發揮所長與蓬勃發展。

NAIS 2.0會從三方面着手，作出15項努力。除了吸引與培養人才以及打造AI基地，新加坡政府也會強化AI起步公司的生態系統、為人民提供更好的服務、確保監管環境切合AI發展所需等。NAIS 2.0將推動新加坡智慧國發展計劃的下一個階段。

本文獲《聯合早報》授權轉載

