ChatGPT迎來勁敵？Google能否靠Gemini重拾AI霸主之位

Google在12月7日發布新人工智能（AI）模型Gemini，宣稱這是勝過OpenAI的GPT-4，是目前世界最強的AI模型。Gemini和GPT-4有什麼分別？Google何來如此自信？



Google多年來一直在開發自己的AI工具，隨著OpenAI發布ChatGPT，Google也順勢推出了類似的AI工具Bard。但Bard輸了給ChatGPT，讓ChatGPT成為今天最受歡迎的生成式AI。Google當然不甘示弱，經過半年的打造，在今天發布Gemini。

Gemini與ChatGPT分別？

Gemini在技術上是一個LLM（大型語言模型），這意味Gemini是一個機器學習框架，通過將大量人類內容輸入其中並協助其建立規則來理解內容。通過足夠訓練，LLM能夠處理語言數據並組成自己的句子，模仿特定風格。

圖為2019年5月，位於美國加州的Google總部大樓。（Reuters）

ChatGPT則是基於GPT-3.5、GPT-4架構的LLM訓練而成的生成式AI。因此把Gemini和ChatGPT比較不太妥當，Gemini應與ChatGPT背後的GPT-4比拼才是。

過去LLM大都專注於某幾個領域，例如語音或圖像。Google DeepMind著名的AlphaGo曾擊敗世上頂尖圍棋棋手，成為當時世上最強的AI。但AlphaGo除了圍棋外對其他領域一竅不通，GPT-4憑着打破這單一領域的界限而受到青睞。

Gemini同樣打破了單一領域的界限，Gemini從一開始就接受多項訓練，包括代碼、圖像（包括表情符號）、影像、音訊（包括語言）等各種內容，這似乎要比GPT-4還要多。根據Google的介紹，Gemini的「十項全能」包括：

向學生解釋物理問題。

處理原始音訊以尋找特定信號。

翻譯、摘要和對話等自然語言處理。

分析用戶意圖，為用戶創造配件和方案。

協助科學家發現他們可能錯過的研究中的關聯性。

在所有程式編寫競賽中獲勝。



Gemini將會推出的3個版本，Nano相信會被Google應用在多個領域中，且很可能免費。（Google）

可以應用在哪裏？

Gemini目前仍未上市，但Google已說明會為Gemini設計三個版本，分別是最強的Ultra版，實用的Pro版和輕量Nano版。根據不同用途和資源，開發者可使用不同版本打造自己的AI程式。

外界預料Gemini推出初期可能仍不足以與GPT-4比拼，因ChatGPT的用戶非常多，但長遠來看假若Gemini表現良好，Google可以逐漸扳回優勢。Google的用戶比ChatGPT還要多，除了PC外還有手機Pixel，接觸層面非常廣闊。且Google就是現時全球最主流的搜索引擎，掌握所有實時資訊提供學習，這是OpenAI無法媲美的。

據預測Google會把Gemini整合到Bard中，提升Bard能力，同時透過Google自身的搜尋引擎、Youtube及Pixel手機等展示Gemini，吸引開發者投入設計更貼切用戶需求的AI，讓另一個AI生態圈發展起來。