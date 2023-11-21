ChatGPT「最美中國女孩」爆紅　內地網民：把Sam Altman請來中國

日前，微博廣傳一張「ChatGPT捏的最美中國女孩」引發網絡熱議。據ChatGPT說法，它是在「不帶任何特定的美學標準」下創建這張展示中國女性自然、素顏面孔的圖像。許多網民稱讚「太美了」，亦有網民比較百度「文心一言」畫出的最美中國女人，認為還是ChatGPT更勝一籌。



快科技報道，日前「ChatGPT所捏出的最美中國女生」爆紅，ChatGPT對圖片的說明稱，「這是一位自然未加修飾的中國女生，展現了她純淨、素顏的面容。圖像突出了她的自然美，表現了溫柔、平和的面部特徵，體現了真實性和優雅。」

據了解，「ChatGPT捏的最美中國女孩」收穫許多正面評價，但也又不少網民認為「太像韓國人了吧！」、「還沒有劉亦菲、高圓圓好看」。不過對比文心一言做出的「最美中國女人」，網民還是認為ChatGPT的效果更佳。

百度文心一言做出的「中國最美女人」：

值得一提的是，ChatGPT母公司OpenAI11月17日表示，行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）離開公司。對此，中國經濟學家馬光遠則建議，既然OpenAI不要奧特曼，能不能想辦法把他挖到中國來，「畢竟中國的人工智能公司很多情況還是挺智障的，我們真的需要奧特曼」，馬光遠說法引來內地網民熱議。

多數內地網民多表示不贊成。有網民批評，「有些人到現在還抱有一種頑固不化的思想，就是老覺得『外來的和尚好唸經』，這其實就是思想上的不自信」、「動不動貶低中國，也敢貶低中國的人工智慧，哪個領域不是被中國的人工智慧打得哇哇叫？還想美國人來幫助中國？」；亦有網民認為Sam Altman不會願意來中國，「主要是人家看不上你啊」、「中國網路與世界網路之間還有一個『防火牆』，ChatGPT之父即使被挖來中國，能搞出世界通用的ChatGPT？ ​」