習近平12日國事訪問越南　新華社：越南各界充滿期待

中國國家主席習近平將於12月12日至13日對越南進行國事訪問，期間與主席阮富仲會面。新華社8日刊登訪問報道，指越南各界人士均期待習近平來訪。



曾任越南駐華大使的越南外交部前副部長阮文詩表示，繼2015年和2017年先後對越南進行國事訪問後，習近平時隔六年再次訪問越南。阮文詩指出，越中是近鄰，擁有深厚傳統友誼，且兩國政治體制相同，不斷發展越中關係符合兩國人民利益與訴求，符合時代大勢。

阮文詩指出，2023年是中越建立全面戰略合作夥伴關係15周年，在習近平和阮富仲戰略引領下，兩國戰略合作全面深化，雙方就提升雙邊關係定位達成重要共識，將開啟兩國關係新階段。

圖為2017年11月，位於越南河內的中央銀行。（Reuters）

河內國家大學下屬外國語大學中國語言文化系講師阮氏紅仁表示，志同道合、命運與共是越中關係最鮮明的特徵，期待習近平此次訪問能夠進一步提升兩國關係，為兩國關係開闢新的光明前景。

越南中國商會會長顧朝慶表示，習近平對越南進行國事訪問對兩國工商界而言是極大鼓舞，相信此訪將進一步加強雙方在經貿投資和互聯互通方面的合作，推動擴大人員往來，為雙方企業投資興業創造更加便利條件，更好造福兩國和地區人民。

中國是越南最大貿易夥伴。2022年，雙邊貿易額為2349.2億美元，同比增長2.1%。越南百香果、榴槤等水果獲准進入中國市場，廣受中國消費者歡迎，給越南農民帶來實在的利益。

越南農業與農村發展部市場開發局副局長黎青河表示，中國是越南最大的農產品和水產品出口市場。期待習近平總書記此次訪問後越中雙邊貿易額再創新高，中國能進口更多越南高質量農副產品，助力越南農業發展。