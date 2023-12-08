中越海警舉行第七次高級別工作會晤　越海警船訪廣州

據微信公眾號「中國海警」12月8日消息，12月4日至8日，中國海警局與越南海警司令部在中國廣州成功舉行第七次高級別工作會晤暨越南海警8002艦來訪活動。中國海警局郁忠局長、越南海警司令部黎光道司令共同主持會晤，雙方海區領導及政治工作、行動、執法、國際合作等人員參加會晤。會後，越南海警代表團參觀訪問了中國海警局駐廣州、上海機構。

會上，雙方積極評價了年內合作成果，圍繞如何更好地領會、落實兩黨兩國領導人近期所達成的重要共識，以及對兩國海警加強海上執法合作有關指示要求進行了討論，決定建立政治工作交流機制、繼續挖掘北部灣海域聯合巡航合作潛力、打造「青年警官交流」合作品牌、開通海區級聯絡窗口、協同打擊海上違法犯罪，以進一步鞏固兩國傳統友誼、深化海上務實合作，穩妥處置海上突發事件、共同維護海上安全穩定。雙方還就共同關心的話題交換了意見。

為配合會晤並加強艦艇之間的交流互動，應中方邀請，越南海警8002艦於12月4日至8日訪問中國廣州。訪問期間，雙方舉行了碼頭迎送儀式、操演交流、文體交流、互登艦艇參觀、艦艇專業技術交流、甲板招待會等系列活動。