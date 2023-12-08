美國眾院：須加緊管控　防敏感技術外流中國

美國眾議院星期四（12月7日）發表報告指出，美國必須立即採取行動，通過嚴加執行現有法規，並增訂新規則，防止美國敏感技術外流至中國。



拜登政府此前已採取行動，防止可用於加強中國軍力的美國尖端技術外流中國，但有跡象顯示美方技術繼續流向北京，美國眾議院外交事務委員會因此要求採取更嚴厲措施。

目前，美國同意出口技術到中國的一些許可證，是根據情況審查批准的。不過，眾議院的報告指出，美方應拒絕對「所有」受限對華出口的項目核發許可證，以免中國獲得相關產品，對美國國家安全構成風險。

報告也指出，被商務部列入貿易限制實體清單上的企業，都不應獲准使用雲端服務。

這份報告也尋求縮小規則適用範圍的漏洞。報告指出，當一家公司或實體被列入實體清單中，就應同時列出整個企業結構的相關公司，而不是只列出特定的附屬公司。

例如，中國人工智能公司商湯科技曾於2021年告訴投資者，其北京子公司被列入美國實體清單，並不會產生重大不利影響。據知，商湯科技可通過其他子公司來購買晶片，並使用雲端服務。

眾議院外交事務委員會預定下星期二（12日）與商務部官員舉行聽證會。

本文獲《聯合早報》授權轉載

