英國外相卡梅倫：中國已改變　西方須強化體系應對

英國外長卡梅倫（David Cameron）說，自他2015年擔任首相時宣布英中兩國關係進入「黃金時代」以來，中國已經發生了變化。



正在華盛頓訪問的卡梅倫星期四（12月7日）在阿斯彭安全論壇（Aspen Security Forum）上發表講話時列舉了中國已更具敵意的例子。

卡梅倫說：「自從我卸任以來，我們看到了維吾爾人受到的待遇。我們看到了香港受到的待遇。我們看到了戰狼外交。我們已經看到了當澳大利亞說了什麼或立陶宛做了什麼時所造成的那種可怕的情況。」

卡梅倫說：「中國已經發生了變化。我們面對的是一個不同的中國。我們須強化體系，並保持清醒的頭腦。」

卡梅倫2023年11月23日到訪以色列南部（Reuters）

他呼籲美國國會批准澳英美聯盟（AUKUS）技術轉讓協議，使這項防務協議發揮作用。

卡梅倫2010年起擔任英國首相，並在2016年因英國人在公投中選擇脫離歐洲聯盟而辭職下台。他擔任首相期間邀請中國投資英國關鍵基礎設施，以及在下台後為維護中國利益所做的工作，導致他受到廣泛批評。英國現任首相蘇納克最近改組內閣時邀請卡梅倫回來擔任外長。

卡梅倫在阿斯彭安全論壇上為自己作為首相時招徠更多中國投資的決定進行了辯護，稱這為英國帶來了良好的經濟成果。

本文獲《聯合早報》授權轉載

