iPhone 15國行傳或印度製造引內地關注　蘋果澄清：均為中國組裝

自iPhone 15面世，內地一直有人憂慮iPhone 15國行可能有印度製造版本的問題。周五（3日），蘋果公司正式回應，其官微發文介紹iOS 17部分功能時，在文末提到：「所有在中國大陸銷售的合法認證的iPhone 15系列產品均為中國組裝。」



此前，一直有消息稱，iPhone 15國行可能有印度製造版本，引發了部份消費者擔心，因類似的事情之前曾在iPhone 14上出現過，當時有網友在蘋果大連直營店購買了兩部暗紫色256GB版的iPhone 14 ProMax，結果兩台手機的組裝地不同，分別為中國和印度。

而早前天風證券分析師郭明錤在社交媒體上發文稱，今年印度生產的iPhone在全球佔比達到12至14%，印度的iPhone產能中，有75%至80%為鴻海所擁有。他又預估印度生產的iPhone比重會提高到20至25%。鴻海在河南鄭州與山西太原的生產規模，預計明年分別減少35%至45%及75%至85%。

除了生產外，蘋果也會在明年下半年於印度展開新產品導入（NPI），這會是蘋果首次在中國之外的產線研發新款iPhone。按照郭明錤的說法，上述決議預計在iPhone 17開始，且依然是標準版，因設計開發難度較低，令風險得以降低。