中美科技戰為越南創造機會　Nvidia擬與越南達成技術轉讓協議

美國晶片製造商Nvidia將於12月11日在越南首都河內與越南科技公司和當局討論半導體合作協議。



路透社報道，根據看到的一封邀請函，Nvidia總裁兼行政總裁黃仁勛將會見越南政府和越南企業代表，討論「促進越南半導體產業發展」的方法以及「Nvidia與越南科技公司的潛在合作夥伴關係」。

據消息人士表示，預計Nvidia將與至少一家越南公司達成技術轉讓協議。

越南最大民營企業溫納集團（Vingroup）和越南軍用電子電信（Viettel）表示，他們將參加與Nvidia的會議，但拒絕就任何可能的交易發表評論。越南投資部沒有立即回復置評請求。

越南擁有大型晶片組裝工廠，其中包括Nvidia全球最大的工廠，正試圖擴展到晶片設計甚至晶片製造領域。

美國和中國之間的貿易緊張局勢和科技戰為越南的半導體產業發展創造了機會。

美國總統拜登於9月訪問越南時，兩國升級了雙邊關係，也在半導體、雲計算和人工智能等先進科技領域達成合作協議。當時發佈的一份文件顯示，Nvidia已經與越南領先的科技公司合作，在雲、汽車和醫療保健行業部署人工智能。

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