越南出席中國東盟總檢察長會議　林定國提4對策打擊跨境科技犯罪

律政司司長林定國今日（6日）在越南出席第13屆「中國—東盟成員國總檢察長會議」，並在越南最高人民檢察院檢察長黎明智主持的討論環節上發表演說，指跨境科技犯罪主要有四大挑戰，他拋磚引玉提出四個應對方案，包括要定期更新法律、加強不同司法管轄區的執法機構國際合作等。他期待建立國際合作網絡打擊跨境科技罪案。



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林定國指，跨境科技犯罪主要有四大挑戰。第一，現行的相關刑事法律可能過時及缺乏「域外效力」，難以打擊普遍跨越不同司法管轄區的科技罪案。第二，與一般罪案相比，較難偵查及辨識網絡犯罪份子的真實身份。第三，需要由域外司法管轄區取得證據，並且為本地法庭所採納，往往亦要海外證人願意親身出庭作證。第四，調查人員及檢察官必需具備相關科技專業知識及經驗，例如雲端運算、元宇宙、暗網等。

他強調，建立國際合作網絡是打擊跨境科技罪案的關鍵。為應對這四大挑戰，他亦拋磚引玉，提出四個應對方案。

第一，必須制定新法律或更新現有法律，確保條文可以應對最新的科技發展及具「域外效力」。香港律政司刑事檢控科最近新成立科技罪行分科，以應對最新技術發展和潛在技術犯罪趨勢。

第二，加強不同司法管轄區的執法機構的國際合作，例如互派執法人員到其他司法管轄區工作，並建立多邊合作安排。

第三，實施及促進司法管轄區之間有效的檢控措施，例如簽訂不同司法管轄區之間的相互法律合作安排、刑事事宜相互法律協助和移交逃犯安排等。然而，某些司法管轄區因地緣政治因素，暫停與香港的相互法律協助安排，這些行為不但不符合香港與這些司法管轄區的共同利益，亦影響我們共同打擊跨境犯罪的能力。

第四，提供培訓及發展計劃，確保執法及檢控人員掌握相關罪案的最新發展，例如舉行聯合培訓計劃，及定期舉辦國際會議和研討會，促進不同司法管轄區之間的知識及經驗交流。

他指，香港將於明年11月舉辦國際檢察官協會（International Association of Prosecutors, IAP）亞太區峰會，屆時會討論有關科技罪案及檢控該等罪行等議題，我誠邀大家來臨香港出席，交流意見。香港律政司將致力採取有效措施，加強國際合作。