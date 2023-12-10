伊朗稱重啟核協議已變得愈來愈沒價值和意義

伊朗12月9日表示，重啟伊朗核武協議已經變得愈來愈沒有價值和意義。



伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）9日在德黑蘭大學向學生發表講話時表示：「今天，我們愈前進，核武計劃就愈變得毫無用處。」

阿卜杜拉希揚表示，由於伊朗的「紅線」有時被對方忽視，因此目前尚未走上重啟協議的道路。但他説：「這並不意味我們已經擱置了協議。如果協議符合我們的利益，儘管存在缺陷，我們仍將接受它。」

2015年7月，伊朗與美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國達成伊核協議，換取西方解除制裁。到了2018年5月，美國時任總統特朗普單方面退出協議，隨後重啟並新增一系列對伊的制裁措施，伊朗也因此終止履行協議部分條款。

由於美國重新實施制裁，國際銀行和企業因為擔心與美國監管機構發生爭執而遠離伊朗。

美國總統拜登（Joe Biden）嘗試恢復核武協議，但自2022年年中以來，一直沒有取得進展。

國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）在10月呼籲國際社會不要像在朝鮮核武問題那樣，在伊朗問題上也毫無成果。

伊朗稱其核計劃完全用於和平用途，但自2021年以來，聯合國機構要檢查伊朗核能的發展卻面對困難。

本文獲《聯合早報》授權轉載

