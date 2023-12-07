伊朗總統明訪俄　晤普京談運輸和能源

俄衛網12月6日引述克宮新聞處稱，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）與伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）12月7日在莫斯科就運輸和能源問題、經貿領域聯合項目商議。



當局稱：「12月7日，俄羅斯總統普京將與前往莫斯科進行工作訪問的伊朗總統萊希在莫斯科舉行會談。計劃對雙邊合作的當前議程進行實質性商議，重點是實施有前景的經貿聯合項目，也包括運輸和能源領域在內。」

消息指出，兩國領導人還將就重大國際和地區議題交換意見。

普京對上一次訪問中東是在2022年7月，當時他在伊朗會見最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）。

圖為2023年12月6日，俄羅斯總統普京飛抵阿聯酋阿布扎比訪問，總統阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）到阿布扎比國際機場接機。（Reuters）

普京在香港時間6日晚上結束對阿聯酋阿布扎比的訪問後，已登機前往沙特阿拉伯。

較早時他與阿聯酋總統阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）在總統府會談。

他向阿勒納哈揚說，俄羅斯和阿聯酋正在進行大型石油和天然氣項目。雙方將談論俄烏、以巴戰爭，以及協調OPEC+的模式。

俄衛網12月6日引述彭博社報道，普京此訪表明西方國家未能成功地在國際舞台上孤立他。

彭博社稱：「儘管美國和歐洲試圖在全球舞台上孤立普京，但這次訪問表明，普京對走出俄羅斯愈來愈有信心。」