災難與高溫加劇　全球可在COP28氣候談判中應對當下之急？

８年前，全球在《巴黎協定》中達成了一個雄心勃勃的目標：將氣溫上升控制在1.5°C，以限制氣候變化進一步發展至危險程度。



從那時起，溫室氣體排放量卻不斷增加，氣候災難經常成為頭版新聞，從特大山火到前所未有的洪水。



作者：澳洲格里菲斯大學（Griffith University）格里菲斯氣候行動燈塔主任Brendan Mackey



2023年，全球氣溫將較工業革命前的水準升高1.2°C。世界各地的熱浪強度越來越大，持續時間越來越長。現在，距離上升到1.5°C還有不到10年的時間。

上周，COP28氣候談判將在氣候科學家和世界各國領導人發出越來越強烈警告的背景下拉開帷幕。聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）警告說，氣候行動「與挑戰的規模相比相形見絀」，我們已經「打開了地獄之門」。教宗方濟各在其最新的氣候信函中引用了非洲主教的話，稱氣候危機是「結構性罪惡中悲慘而突出的例子」。

上周，COP28氣候談判在阿聯酋拉開帷幕。(Reuters)

在阿聯酋，聯合國氣候框架內的198個國家將齊聚一堂，參與COP28會議。我們能否期待看到真正的進展，還是半途而廢？

請關注談判者面臨的三個關鍵問題。

1.評估氣候行動的進展

今年，一個關鍵問題將是全球評估，這是旨在根據2015年《巴黎協定》提升氣候雄心的關鍵機制。這也是首次對每個國家的減排目標，以及氣候適應或經濟多樣化計畫的收益進行評估。

評估揭示了我們所處的位置。所有國家減排承諾的總和是否意味着我們可以將氣溫上升控制在1.5°C內？如果不能，那麼「排放差距」（emissions gap）是什麼？

進展是有的，但仍遠遠不夠。假如所有國家的減排承諾都成為現實，全球變暖的峰值將在2.1°C至2.8°C之間。

到2030年，排放缺口約為22.9Gt（gigatonne，十億噸）二氧化碳的水平。

現在看來，最壞的情況是不加控制的變暖和到2100年全球氣溫上升4度以上，不太可能發生。這是非常好的，但是2°C也將帶來不可接受的傷害和不可逆轉的破壞。

如果我們要在2050年實現全球二氧化碳淨零排放，我們將需要更加雄心勃勃的目標和支援，到2030年將全球溫室氣體排放量較2019年減少43%，到 2035 年減少60%。衡量COP28成功與否的一個重要標準，就是主要排放國是否同意採取更加雄心勃勃的減排行動。

中國可再生能源建設速度今年大大加快。(Getty)

2. 誰來為氣候損失和損害買單？

數十年來，各國一直在為誰來為氣候變化造成的損失和損害埋單這個充滿爭議的問題爭論不休。

如今，我們即將敲定新的損失和損害基金安排。這將是締約方大會第２８屆會議上談判者面臨的第二個重大問題。

到目前為止，各國政府已經為新基金繪製了藍圖。關於由誰來管理該基金，世界銀行？聯合國機構？以及中國等新興經濟體是否會提供資金等問題展開討論。迄今為止，該基金將持有和支付多少資金尚無目標。藍圖必須在COP28會議上正式通過後才能開始運作。

為什麼要設立新基金？其他氣候融資承諾旨在減少排放或幫助社會適應氣候影響。該基金專門應對氣候變化不可避免的影響所造成的損失和損害，如海平面上升、長期熱浪、荒漠化、海洋酸化、極端天氣和農作物失收。

想想巴基斯坦或利比亞前所未有的洪災造成的損失吧。

利比亞9月的特大洪災造成數千人死亡，圖為9月13日德爾納的災情。(Getty)

3. 氣候資金在哪裡？

氣候談判中的一個主要問題是各國如何轉變經濟，使其「為氣候做好準備」，降低排放，提高適應能力。對於發展中國家來說，這需要大量投資和新技術，讓它們「跨越」對化石燃料的依賴。

這可能是一個關鍵的癥結所在。迄今為止，氣候資金的流動過於緩慢。根據《巴黎協定》，富裕國家承諾每年提供1,500億澳元（約7,740億港元）的資金。儘管資金正在逐步到位，2021年將達到1,300億澳元（約6,709億港元），但資金到位速度一直很慢。

除非我們看到在氣候融資方面取得重大進展，包括使損失和損害基金成為現實並履行現有承諾，否則我們不太可能看到在其他關鍵問題上取得進展，如在評估機制下加大減排力度、逐步淘汰化石燃料以及保護生物多樣性的工作。

如何達成198國政府共識？

氣候談判進展緩慢的原因之一是需要達成共識。

全部198個國家的政府必須就每項決定達成一致。這意味着任何一個國家或國家集團都可以阻止某項提案，或迫使其修改措辭，從而使其獲得批准。

因此，較不富裕國家（包括小島嶼國家和最不發達國家）的投票權與佔全球國內生產總值約85%的G20國家的投票權一樣重要。這在過去有助於提高氣候行動的水準，包括將1.5°C作為全球溫度上升的目標。

COP28的主席是蘇丹賈比爾（Sultan Ahmed al-Jaber），由於他是阿布扎比國家石油公司（Abu Dhabi National Oil Company）的領導人，因此引起了爭議。預計在措辭方面會有大量爭論。各國政府會同意「逐步減少化石燃料」，還是僅僅同意 「逐步減少有增無減的化石燃料」？

這聽起來像是在爭論，其實不然。例如，第二種方案意味着大量使用尚未得到證實的碳捕集與封存技術和抵消。

值得稱讚的是，賈比爾推動了一些進步的議程項目，包括關注自然的保護、恢復和可持續管理，以幫助實現《巴黎協定》的目標。

這與去年年底達成的重要全球生物多樣性協議——《全球生物多樣性框架》（Global Biodiversity Framework）——有着可喜的共性，後者旨在阻止物種滅絕和生態系統退化。健康的生態系統可以儲存碳，説明人們適應已經到來的氣候變化。

各國正準備進行為期兩周的緊張談判，其利害關係比以往任何時候都要大。現在的問題是——國際社會能否抓住時機？

本文轉載自The Conversation，香港01獲授權編譯，未經授權不得轉載，點擊閱讀英文原文。