中東2國批以色列　卡塔爾：激化一整代人　約旦：有系統驅逐巴人

卡塔爾（Qatar）首相兼外相穆罕默德・本・阿卜杜勒拉赫曼・阿勒薩尼（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani，簡稱穆罕默德）說，儘管以色列對加沙的持續轟炸「縮小了取得成功結果的窗口」，但仍在努力調解，以確保促成新的暫停，並釋放更多哈馬斯扣押的人質。



法媒報道，穆罕默德星期天（12月10日）在多哈論壇上表示：「卡塔爾與我們的合作夥伴正在繼續努力，我們不會放棄。持續的轟炸只是縮小了我們的窗口期。」

卡塔爾是談判的關鍵調解人，最終促成以色列和哈馬斯達成了為期七天的暫時停火。這次暫停於本月初結束。

穆罕默德說：「我們將繼續，我們致力於釋放人質和停止戰爭，但是我們沒有看到雙方有同樣的意願。」他補充說，由於加沙戰爭，中東整整一代人都面臨着變得激進的風險。

另一方面，約旦副首相兼外交大臣薩法迪（Ayman Safadi）稱以色列在採用系統性政策，將巴勒斯坦人逐出加沙地帶。以色列10日回應有關指言，指說法是離譜和虛假。

以巴衝突：圖為約旦副首相兼外交大臣薩法迪（Ayman Safadi）2023年11月29日在美國紐約的聯合國總部出席安理會會議。是次會議關於以巴戰爭。（Reuters）

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres ）在多哈論壇上發表講話時說，安理會「因地緣戰略分歧而陷入癱瘓」，這些分歧正在破壞以色列與哈馬斯衝突的解決方案。

他表示，該機構的「權威和信譽因對戰爭的遲緩反應而受到嚴重損害」，兩天前美國否決了一項要求加沙停火的決議。

古特雷斯說：「我敦促安理會施壓以避免人道主義災難，並再次呼籲宣佈人道主義停火。遺憾的是，安理會未能做到這一點。我可以保證，我不會放棄。」

古特雷斯強調說：「我們正面臨人道主義系統崩潰的嚴重風險。局勢正在迅速惡化為一場災難，對整個巴勒斯坦人以及該地區的和平與安全可能產生不可逆轉的影響。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

