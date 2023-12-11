日本中華料理餐廳貼告示「中國人禁入」 　網紅當面對質

有旅日中國網紅在東京發現一間中華料理餐廳外張貼「禁止中國人入內」的告示，入內找店家店理論並拍下整個過程。當老闆被問及為何禁上中國人入內，他說：「中國人令我惡心。」影片上載網上後，引發熱烈討論。



這名網紅發現位於日本東京的中華料理餐館西太后在店外貼上「禁止中國人入內」的告示（韓國人也在被禁之列）。他夥同朋友去找店東理論，又請同伴用手機拍下過程。

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片中可見網紅質問老闆「為什麼貼這個？理由是什麼？」，他沒好氣地回應「（因為）中國人讓我惡心。」當老闆轉身走回廚房時，網紅繼續追問，老闆只是說「你閉嘴吧。」他聽了愈發生氣：「你讓誰閉嘴？貼這張紙是想搞事吧！寫這個是違法你知道嗎？你已違法了！自己去查查吧」，老闆則懶得理他，繼續朝廚房方向走去，揮揮手示意他出去。

這名網紅被趕走後，在外致電報警，接報到場的警員對他說，類似這種店東禁止某些顧客入店的規定，警察其實沒法強制要求店家怎麼做的。網紅則拿出手機查找有關法例：「這是仇恨言論，這屬於差別對待，這顯然是違法的......」。警察則平和冷靜地回應稱，消費者能不能進個別商店，還是要看店家的意願。至於網紅主張的觀點，他會傳達給店家，但店家接不接受，警方是沒法強制。

警員入內與店東交涉後，回來向投訴的網紅說，店東拒絕撕走告示。警員溫和地說，既然對方不希望他來，就請他離開，否則他們（即警員）也很為難。

影片上載到中國社交網絡「小紅書」後引發網民熱烈討論，有中國網民讚上載影片的網紅做得好，又罵店家無恥，也有人直言「我們這也有拒絕日本人（入內）的店，店家不想賺這個錢是人家的事」。

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