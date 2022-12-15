日本Lawson貼歧視外國人告示炎上　火速道歉＋補鑊　化解公關災難

簡單的問題搞這麼複雜 網友

日本連鎖便利店Lawson（羅森），攤上事兒了！

前幾天，日本大阪某羅森店鋪由於「歧視外國人」被網民羣起圍攻，以至鬧上了新聞頭版，最終Lawson官方致歉。

即睇Lawson被「大炎上」原因：（按圖了解）

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那麼究竟是咋回事，鬧的這麼沸沸揚揚？

肉饅頭櫃子上貼告示，引發爭議

原來，起因主要源於大阪這家羅森店內包子櫃上的貼條。

（日本設計小站提供）

貼條上的日語寫着：外國客人禁止説「這個」和用手指指，請説「給我肉包子（的日語）」。

12月2日，一名大阪劇場的演藝人員在Twitter上上載出了照片，並表示無法理解。此事隨後發酵，引發了數萬網友的圍觀。

很多網友表示：即便不是外國人，看到這紙這麼寫也不舒服，如果是我的話，就去別的店再也不會來了！

還有的網友表示：怎麼説，日本人説「這個」就可以的意思囉？

有一些大聰明網友發現了問題：不是，你這個日語寫的單子，真的不懂日語只會説「這個」的外國人來看也看不懂啊，好歹用英文？

另外一批網友，認為名字出在肉包子自身，每一個肉包名字都太長了，要讀就很累，而且英語也都説「這個」，沒甚麼不可以。

有句講句確實，日站君隨便搜了一下最近的肉包子品名圖，就發現很有問題。

比如下方這個「大量培根全家豪華披薩肉包」，就要讀成「becontapurifamipuremiamupizamann」……

（日本設計小站提供）

所以，錯的是包子命名者本身啊！

當然，還是有很多網友給出了更便捷的手段：你加個號碼不就好了？

確實，另一位網友就説：薩利亞已經做的很純熟了。

（日本設計小站提供）

事情愈鬧愈大，眼看着形成了一波聲討浪潮。有的日本媒體也坐不住了，跑去採訪了當地店舖的店長。

店長表示：由於店裏經常來外國顧客，很多肉包的外表又看不出區別，不説名字店員經常拿錯，所以才寫了這麼個告示，目前已認識到問題，撤下了貼紙。

日站君認為：你怕不是個傻子吧……

隨後，Lawson官方也藉助媒體正式道歉，表示這是做法考慮與設計上的不足，會對全國的店舖進行改良。

結果等到了第二天，有居住在日本的中國網友發現7-11、全家等很多便利店已經開始「紛紛進化」，在包子櫃和速食櫃上都貼出了數字和字母的番號！

有句講句這次事件居然促成了全體業界的便利店的迅速反應和改良，這波還是整挺好的！

（日本設計小站提供）

不知道這麼一件小事引發的風波，各位怎麼看呢？

設計國際化的盲點

不過，雖説是一件小事，背後其實凸顯的其實是設計國際化之下的盲點問題，這在日本其實存在了多年，也是一點點逐漸改良的。

比如，在十幾年前去日本旅遊或者留學的朋友，就應該感受過餐飲店的「食券機地獄」的恐怖：

（日本設計小站提供）

滿眼都是小格子，食物以漢字+假名偶爾還帶上片假名的形式出現，讓人根本摸不着北，更別説完全不懂日語的歐美人了！

站了一會兒點不了菜，萬一後邊還有排隊的人，尷尬的我立刻想跑！

後來，經過調整，有一些機器增加上了圖片，但是還是有點治標不治本——改了但好像又沒改。

而終於到現在的完全數碼畫面+多語言顯示屏，也不過是最近10年才出現的設計改良。

（日本設計小站提供）

同類的還有便利店中的各種便民機器，雖然對於本地人來説非常的方便，然而在之前這些機器也都是沒有多語種界面的。

（日本設計小站提供）

另外，日本的車站在之前也是設計盲點的重災區。

（日本設計小站提供）

曾幾何時，各種各樣的機器讓人頭暈目眩！

其中新幹線的界面，即便有多語種顯示，由於涉及「指定席」和「自由席」兩種區別，更是讓外國遊客苦不堪言。

新幹線票樣上也是信息較多，顯得非常混亂，同時西語國家的人只能對照着形狀確認。

閘機也有同樣的問題，以前區分不清晰，有些人把卡塞進了票口，在經過設計改良之後才漸漸改善。

而在最近，這些對於海外人士來説十分不便的設計才漸漸的開始進行改良。

閘機設計的更為簡潔，IC刷卡字樣增大，讓人一眼即知，斜面設計方便了殘障人士刷卡，同時也支持了二維碼的掃描。

（日本設計小站提供）

車票上也陸續增加了英文的説明。而這些大多都是收到了各類建議和投訴才逐漸進行設計改良的。

只能説，這波便利店的「炎上」事件，從側面上來説，其實是一件好事也説不定呢！

設計通用化的必要性

這次的設計改良，從領域上來説依舊是通用化設計（universal design）的範疇，也是這麼一件小事，讓我們再次認識到了這其中的必要性和不易察覺的問題。

也正是如此，能從這些不易察覺的方面，不斷進行改良設計，優化我們的日常生活，才真的能夠被稱為是頂尖的設計師。

那麼，不知道大家在生活和旅行中，有沒有碰到過身邊不方便的設計逐漸改進的事例呢？留言區裏等你講講！

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【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】