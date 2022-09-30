lululemon品牌命名「惹火」被指嘲諷日本人　創辦人親上火線解畫

加拿大的服裝品牌「lululemon」是知名運動品牌，推出的瑜伽類服飾深受粉絲歡迎。但是許多人可能不知道，這個品牌的名字由來，其實跟亞洲有關。「lululemon」的創辦人過去受訪時透露，他會在品牌名稱中放入3個「L」，是因為日本人不容易發「L」這個音，甚至還疑似在受訪時說出「看日本人講這個名字很有趣」。部份日本網友聽說後，憤怒地認為這是對亞洲人的歧視，揚言拒買。



《NEXTSHARK》網站指出，Lululemon Athletica創辦人威爾森（Chip Wilson），於2004年接受加拿大《國家郵報商業雜誌》訪問時，指出lululemon這個名字暗藏玄機，因為日本人不容易發「L」這個音，因此他才刻意取這個名字，當作在日本行銷的方式。

（編按：在這個2004年的訪問中，他被指曾說「看他們（日本人）嘗試讀這個品牌名稱很有趣。但ok。」這個報道已無法在網上找到，但商業內幕及Financial Post都曾引述這段話進行報道。威爾森則在2015年接受《紐約時報》訪問時否認曾這麼說過。

他在2022年7月8日於TikTok發布影片，稱有關lululemon名字由來有很多「杜撰的故事」及「完全的謊言」，於是他進行澄清。

他指出自己過去的滑板品牌Homeless Skateboards在歐洲及日本深受喜愛，他稱倘若再開新公司，它一定要像Homeless一樣品牌名中有「L」這個字，因它不是日語系統的字，所以對於日本人，尤其是日本青少年或那些二十出頭的人，聽起來更真實（意即更像是外國品牌）。所以他後來推出新的運動服飾品牌時，才命名為「lululemon」。

他又在影片第三部份說，他認為新的品牌名稱不僅要像Homeless一樣有「L」字，還要有三個，看看他能否因此賺三倍的錢。

縱然如此，TikTok的用家稱自己仍然記得他曾那麼說過，有人留言評論稱：「這聽來開始有一點種族歧視成份。」）

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儘管如此，這些傳聞仍傳入日本網友耳中，他們不滿地留言表示「lululemon名字的由來讓人火大，所以我從來不買」、「根本是在嘲弄亞洲人」、「為什麼要刻意取讓別人不好唸的名字?」。也有日本人納悶「L」其實並不難唸，質疑威爾森是不是有所誤會。

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