世衛：加沙「災難性」衛生狀況恐難改善

世界衛生組織（WHO）在過去的周末通過緊急動議，確保更多醫療人員和物資得以進入加沙、記錄針對醫護和患者的暴力行動及確保重建醫院的資金。但總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，加沙地區「災難性的」（catastrophic）衛生狀況幾乎不可能因此得以改善。



路透社引述巴勒斯坦官員稱，以色列軍方的襲擊已經使加沙大多數的人口無家可歸，幾乎沒有電力、食物或清潔的水，醫療系統面臨崩潰。

巴勒斯坦民族倡議組織主席、醫療救援委員會聯盟負責人巴爾古提（Mustafa Barghouti）表示，該地區有35萬人出現感染，當中包括11.5萬嚴重呼吸道感染患者；由於幾乎沒有乾淨的水，也沒有足夠的燃料來燒水，加沙地區正面臨爆發痢疾、傷寒和霍亂的風險，許多人已經出現腸胃問題，他說：「雪上加霜的是，我們有4.6萬名傷者無法得到適當治療，因為大多數醫院都無法運轉。」

世衛的一個數據庫顯示，自10月7日以來，巴勒斯坦領土上的醫療設施共遭到449次襲擊，但相關事件並未有遭到追究責任。

世衛組織此次罕見召開緊急會議，惟譚德塞坦言這些任務在目前情況下「幾乎不可能完成」。此前，世衛僅曾在新冠疫情、2015年西非伊波拉疫情期間召開緊急會議。