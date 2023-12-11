留學加拿大學生生活費要求增1倍　打工時數限制豁免延長至4月

加拿大移民、難民及公民部長米勒（Marc Miller）12月7日公布，提高來加國際留學生的生活費存款要求逾1倍。



新措施適用於2024年1月1日或之後加方收到的新學習簽證申請。國際留學生除須已準備第一年的學費和旅費外，還須提交自己備有20635加元（約11.8萬港元）生活費存款的證明。

自2000年代初以來，每名學習簽證申請人的生活費門檻為1萬加元（約5.7萬港元）。

加拿大政府指，生活費門檻為1萬加元的要求已跟不上生活成本的變化，導致留學生入境後才發現資金不足。一些國際留學生頻赴「食物銀行」領取食品，也有人在尋找住屋方面陷入困難。

圖為加拿大地標國家電視塔的資料圖片。（Getty）

馬米勒同日宣布，對留加學生就讀期間校外工作時長限制的豁免政策將延長至2024年4月底。現已在加學生以及2023年12月7日前提交學習簽證申請的人，2024年4月底之前每週可在校外工作20小時以上。

另外，對於2024年9月前入學的留學生，如其網課時長佔學習課時的50%以下，網課時長可計入未來申請畢業後工作簽證的學習總時長。畢業後工作簽證在2023年底之前到期的持有者仍可申請一次額外延期18個月的工作簽證，但這個臨時政策不會進一步延長。