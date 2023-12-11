中菲南海撞船｜菲律賓召見中國大使　或予驅逐

菲律賓和中國船隻週末兩天接連在南中國海爭議島嶼鄰近水域發生緊張對峙後，菲律賓於星期一（12月11日）召見中國大使，並稱有可能驅逐他。



中國海警分別於星期六和星期天（9日、10日）通報菲律賓船隻駛入有爭議島嶼的鄰近海域，並指責菲方船隻以「不專業、危險」方式行駛，導致雙方船隻發生剮蹭。

菲律賓則指中國海警對菲國海岸警衛隊補給船發射水炮並衝撞補給船，造成另一艘補給船的發動機嚴重損壞。

菲律賓武裝部隊總參謀長小布勞納（Romeo Brawner Jr.）星期一在電台節目中說，星期天的中菲船隻衝撞事件發生時，他就在船上，但沒有在事故中受傷。他相信中方當時不知道他在船上。

據法媒報道，菲律賓外交部發言人達薩（Teresita Daza）星期一在記者會上說，菲方已經提出了外交抗議，也已召見中國駐菲律賓大使黃溪連，將他列為「不受歡迎的人」也是「必須認真考慮的事情」。

中菲關係：2023年12月10 日，菲律賓海軍警衛隊發布照片，顯示菲律賓一艘補給船在駛向中菲在南海有主權爭議的仁愛礁時，一艘中國海岸警衛隊船向它發射水炮。菲方聲稱補給船受損，需被拖走。（菲律賓海岸警衛隊 via Reuters）

法新社記者在菲律賓外交部外看到一輛懸掛中國國旗的越野車。車子於新加坡時間周一下午3時15分進入菲外交部大院，並於45分鐘後離開。

菲律賓國家安全委員會（NSC）發言人馬來亞（Jonathan Malaya）告訴記者，中國對菲律賓船隻的衝撞和水炮襲擊，以及使用遠程聲波裝置，是中方戰術的「嚴重升級」。

不過，中國外交部則稱中國海岸警衛隊的行動「專業」「克制」，並已向馬尼拉「提出嚴正交涉」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

