外交部斥責歐盟無端指責中國人權狀況　已提嚴正交涉

歐盟駐華代表團12月10日發聲明，重申對中國嚴峻人權狀況的關切，敦促中方尊重、保護和實現所有人的人權，包括維吾爾族、藏族等少數群體人權，聲明還提及死刑、民主人士等問題。中國外交部發言人毛寧11日表示，歐盟聲明無端指責中國人權狀況，大量散播假訊息，大肆抹黑中國形象，嚴重干涉中國內政。中方對此強烈不滿、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。



毛寧表示，中國堅持以人民為中心，人權事業取得歷史性成就。 新疆、西藏經濟蓬勃發展，社會和諧穩定，文化傳統得到保護和弘揚，各族人民包括宗教信仰自由、使用和發展本民族語言文字自由在內的各項權利和自由得到充分保障，人權處於歷史最好時期，國際社會對此有目共睹。 所謂「種族滅絕、強迫勞動」等，是早已經被事實證偽的彌天大謊。

促放棄傲慢偏見及雙重標準

歐盟長期以來對發展中國家的人權狀況指手畫腳，事實上歐盟的人權狀況令人擔憂。 這些年，歐洲國家侵犯難移民權利，排外主義和種族主義抬頭，輕視經濟、社會、文化權利以及發展權，在新聞自由、強迫勞動等議題上存在選擇性和雙重標準。 聯合國人權事務高級專員先前指出，一些歐盟成員國在基本人權承諾方面出現倒退。

中方強烈敦促歐方正視中國人權事業的發展進步，放棄傲慢和偏見，放棄虛偽的雙重標準，以實際行動改善自身人權狀況，停止以人權為藉口干涉中國內政和司法主權，停止將人權問題政治化 、工具化、武器化。