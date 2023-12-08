中歐峰會｜李強：中國反對經貿問題泛政治化　堅持反對脫鈎

第24次中國—歐盟領導人會晤12月7日在北京舉行，中國務院總理李強與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）共同主持。



李強表示，中國家主席習近平同米歇爾及馮德萊恩舉行會見，就進一步加深中歐關係作出戰略指引，當今世界正發生巨大變化，中歐要從變化中找到需要始終堅持的「不變」，即堅持對話、反對對抗，堅持合作、反對「脫鈎」，堅持和平、反對衝突，更好把握中歐關係前進的方向。

冀歐方審慎推出限制性經貿政策 維持市場開放

李強指出，中方願同歐方積極探索更多互利合作模式，努力為雙邊關係不斷注入新的動能與活力，進一步擴大雙向貿易和投資規模，持續提升貿易投資自由化便利化水平，加深綠色夥伴關係，積極建立數位化夥伴關係，密切人文交流，中方反對違反市場經濟基本準則，把經貿問題泛政治化、泛安全化，希望歐方審慎推出限制性經貿政策和使用貿易救濟措施，維持貿易和投資市場開放。

李強表示，中方願同歐方一道，堅持全面戰略夥伴關係正確定位，更多求同存異、求同化異，加強互利合作和多邊協調，進一步提升中歐關係的穩定性、建設性、互惠性、全球性，為亞歐大陸以及世界繁榮穩定發展有更大貢獻。

米歇爾和馮德萊恩表示，歐中關係是歐盟最重要的對外關係之一，歐盟願作中國可信可靠的夥伴，歐盟堅持戰略自主，願同中方推動高層對話，增進相互理解，減少誤解，加深經貿、農食、氣候變遷、人工智能等領域合作，攜手應對全球性挑戰，促進世界和平、穩定與繁榮。

雙方將深化經貿等領域合作 堅持對話協商解決分歧

雙方充分肯定今年中歐戰略、經貿、環境與氣候、數位領域高層對話成功舉行，將持續辦好各領域各層級機制性對話。雙方將堅持雙向開放、互利共贏，反對「脫鈎斷鍊」，為對方企業提供公平、非歧視的營商環境，堅持透過對話協商妥善解決分歧。雙方將加深化經貿、綠色、地理標示、智慧財產權等領域合作，用好出口管制對話機制，探討建立中歐關鍵原料預警機制，建構穩定互信的供應鏈夥伴關係。雙方將加強在碳排放交易方面合作，支持雙邊碳排放交易體系諒解備忘錄延長。

同意舉行高級別人文交流對話機制會議 加速恢復航班

雙方同意舉行中歐高級別人文交流對話機制會議，加速恢復航班和人員往來。雙方將堅持並實踐多邊主義，加強在聯合國等多邊框架內協調，推動世貿組織進行必要改革，攜手應對糧食安全、氣候變遷、公共衛生等全球性挑戰，推動《聯合國氣候變遷綱要公約》第二十八次締約方大會取得積極成果。雙方同意就重大國際和區域問題加強溝通，推動政治解決熱門議題。