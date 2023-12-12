以巴衝突｜加沙一半人口挨餓　聯合國憂難民湧向埃及邊境

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）的衝突持績，哈馬斯12月11日表示，正在加沙各地進行反擊。國際救援機構稱，隨著飢餓蔓延，公共秩序正在瓦解，加劇民眾或對大規模湧往埃及的憂慮。加沙衛生部11日表示，自10月7日以來，已造成 18,205名巴勒斯坦人死亡、49,645人受傷。



加沙原來230萬人口中，聯合國估計有190 萬人已被流離失所，並稱他們身處的南部地區如同地獄。民眾表示，已不可能找到安全的避難所，也愈來愈難獲得食物。有人在網上問：「我們曾預料人民可能會死於飢餓嗎？以前有人有過這樣的想法嗎？」

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聯合國世界糧食計劃署（WFP）副主任Carl Skau表示，僅一小部份物資能送進加沙走廊，加沙一半人口正在挨餓，90%人未能每天有東西吃。一名巴勒斯坦人向路透社稱，他已經三天沒吃東西，不得不為孩子們討麵包。「我假裝堅強，但我擔心隨時都會在孩子面前崩潰。」

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）11日表示，他預計當地公共秩序很快就會完全崩潰，並可能出現更糟糕的情況，包括流行病和大規模湧往埃及的壓力增加。 聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）表示，加沙民眾湧往邊境的情況，愈來愈有可能出現。

不過，埃及長期以來一直警告說，不會允許加沙人進入其領土，擔心他們不再離開。與此同時，以色列阻止大部份援助進入加沙，稱擔心會助長哈馬斯的攻擊。