以巴衝突｜Zara遭網上呼籲抵制　撤被指嘲弄加沙死者廣告

西班牙服裝品牌Zara推出的新系列產品，因廣告以四肢缺失的人體模型裹上白布，及以損毀的家具背景為主題。網民指令人聯想到飽受戰火蹂躪的加沙地帶，白布模型更被指嘲弄巴勒斯坦死者，引起親巴勒斯坦人士呼籲杯葛。社交平台圖片顯示，Zara在德國、加拿大、突尼斯等地的分店都有民眾抗議，甚至被塗鴉。Zara已在其網站和應用程式的首頁上，撤下相關爭議廣告。



Zara母公司Inditex表示，這項變更是正常程序的一部份。 該公司沒有對抵制呼籲發表評論，但指該系列名為「Atelier」的產品宣傳是在7月構思，照片在9月拍攝的，在以巴爆發新一輪衝突前。

Zara在12月7日推出該系列產品及宣傳，該系列共有6件外套，是Zara最昂貴的系列之一，售價從229美元到799美元不等。

Zara的Instagram帳戶上有數萬條關於這些照片的評論，許多都帶有巴勒斯坦國旗，「#BoycottZara」在社交平台X上更成為熱門話題。去年，Zara在以色列的特許經營店負責人，由於為極端民族主義政客舉辦競選活動，也曾受到一些巴勒斯坦人和以色列人批評。

這並非時尚品牌首次因為廣告引發爭議。法國奢侈品集團Kering去年設立職位來監督品牌安全，因旗下Balenciaga的兒童廣告引發了強烈反對，影響了銷量。Dolce & Gabbana於2018年從中國主流電商平台下架，因當時的廣告以模特兒艱難地使用筷子，被當地名人和社交媒體譴責為種族主義。