稱東京餐廳「中國人禁入」告示不違法　日本網民po民法舉證

有旅日中國網紅不滿東京一間中華料理餐廳外張貼「禁止中國人入內」的告示，入內與店東理論。影片上載中國社交網絡後引發中日網民論戰，針對網紅稱此舉在日違法，有日本網民援引法例反駁。



影片上載網上後，引發熱烈討論。不止中國網民為之生氣，日本網民也跳出來反駁。有日本網友上載中國人多張「歧視日本人」的標語作為反擊。

有日本網民在社交媒體X援引日本民法第521條規定的「契約自由」（契約の自由），顯示店東拒絕特定客人進入在日本並沒違法。法例總體思路是，店主和管理人員可自行決定，商店可自行決定拒絕被認為不適合商店經營業務的顧客進入。

這法例在新型冠狀病毒感染（COVID-19）疫情持續期間，常被日本店家使用。

有日本網民稱，在中國很多店家都有類似做法，日本人被拒入店是家常便飯，例如用簡體中文或日文分別寫出「謝絕日本人進店，純屬個人情結」、「拒絕日本人進店，純屬個人的情懷」、「本店不接待日本人、菲律賓人、越南人和狗」、「中國第一家不准日本人入內的餐館」等，有些更配以歧視的字句和圖像。

有日本網民激動留言，請中國人返回自己的祖國，有人說，這些語帶歧視的告示大多數日本人看到後也不會刻意去投訴，有網民則說，中國人先公開歧視日本人，然後被人如此對待時很生氣，表現自私，也有網民說「既然彼此厭惡，那最好還是保持遠距離吧。日本人不去中國，中國人也不來日本」。

中國網紅上載影片後，引發熱烈討論。有日本網友上載中國人多張「歧視日本人」的標語作為反擊。

是次風波緣於一名中國網紅發現位於日本東京的中華料理餐館西太后在店外貼上「禁止中國人入內」的告示（韓國人也在被禁之列）。他夥同朋友去找店東理論，又請同伴用手機拍下過程。

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片中可見網紅質問老闆「為什麼貼這個？理由是什麼？」，他沒好氣地回應「（因為）中國人讓我惡心。」當老闆轉身走回廚房時，網紅繼續追問，老闆只是說「你閉嘴吧。」他聽了愈發生氣：「你讓誰閉嘴？貼這張紙是想搞事吧！寫這個是違法你知道嗎？你已違法了！自己去查查吧」，老闆則懶得理他，繼續朝廚房方向走去，揮揮手示意他出去。

這名網紅被趕走後，在外致電報警，接報到場的警員對他說，類似這種店東禁止某些顧客入店的規定，警察其實沒法強制要求店家怎麼做的。網紅則拿出手機查找有關法例：「這是仇恨言論，這屬於差別對待，這顯然是違法的......」。警察則平和冷靜地回應稱，消費者能不能進個別商店，還是要看店家的意願。至於網紅主張的觀點，他會傳達給店家，但店家接不接受，警方是沒法強制。

警員入內與店東交涉後，回來向投訴的網紅說，店東拒絕撕走告示。警員溫和地說，既然對方不希望他來，就請他離開，否則他們（即警員）也很為難。

影片上載到中國社交網絡「小紅書」後引發網民熱烈討論，有中國網民讚上載影片的網紅做得好，又罵店家無恥，也有人直言「我們這也有拒絕日本人（入內）的店，店家不想賺這個錢是人家的事」。

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