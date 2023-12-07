2024美國大選：「唯一女將」黑利擊敗特朗普拜登「兩老」的劇本

12月6日晚，第四場共和黨總統初選辯論在阿拉巴馬州舉行，人們將焦點放在台上的其餘三位候選人如何應對近來民望急升、得到共和黨傳統金主力挺的前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）。一如以往，在全國共和黨選民中以近六成支持度大幅拋離對手的特朗普（Donald Trump）並沒有出席辯論。

艾奧瓦州（Iowa）的第一場初選距今不足一個半月，以往從來沒有民調領先幅度如此巨大的候選人最終落敗的記錄。美國內外的輿論早就假設了2024年的總統大選將會是特朗普和拜登（Joe Biden）的複賽。人們不禁納悶：這幾個共和黨初選候選人到底還在爭些什麼？

為何還要選？

經過前三次辯論較為特出的表現之後，曾任初選第三州南卡羅萊納（South Carolina）州長的黑利，明顯跑出，在全國民調上直追年初支持度曾高見三成五、如今只跌回13％左右的佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）。

近日，反對特朗普的共和黨傳統金主，如科赫兄弟（Koch Brothers）旗下的政治組織，都紛紛倒向黑利，甚至連傾向支持民主黨的摩根大通（JPMorgan Chase）行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）也呼籲自由派金主們支持黑利去試圖盡最後努力拉倒特朗普。

2022年11月中期選舉之後，人們本以為能取代特朗普的非佛羅里達州州長德桑蒂斯莫屬。豈料他「愈選愈輸」，民望不斷下跌。（Reuters）

某程度上，黑利和德桑蒂斯才是台上真正要跟特朗普爭取共和黨初選提名的人物，另外兩位都在以各自的方式「陪跑」。印度裔的生物科技億萬富豪拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）從來也是以「特朗普第二」自居，對特朗普毫無批評，在這次辯論中更聲言2021年1月6日的國會暴亂是政府內部的陰謀－－分析普遍認為，拉馬斯瓦米正在努力「自薦」為特朗普的副總統人選，又或者是想博取特朗普未來內閣的一官半職。

在台上公開嘲諷其他候選人辯論了「17分鐘」也未提特朗普的前新澤西州州長克里蒂斯（Chris Christie），則逆黨內大勢而走，以「唯一反特」候選人自居，盡力將人們的注意力拉回他對特朗普的批評上面。不過，參選五個月來，反特路線並未能殺出一條血路。克里蒂斯全力投資第二個初選州新罕布什爾（New Hampshire）的努力也未見成果，兩個月前在該州的民調中已被黑利追過。

生物科技億萬富豪拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）舉牌指責黑利貪腐。他在第一場共和黨辯論中一度跑出，但只是曇花一現。（Reuters）

在這次辯論中，當黑利飽受拉馬斯瓦米和德桑蒂斯攻擊她與資本家過從甚密、得民主黨金主支持、保守立場不夠紅之際，克里蒂斯甚至在台上為黑利辯護起來。由此可見，克里蒂斯的退選只是個時間問題。

擊敗特朗普的「明策」與「暗方」

黑利和德桑蒂斯並非不知道他們支持度大大落後特朗普。他們賭的是自己能在來年1月、2月前期初選州份中取得驚人表現，甚至擊敗特朗普，從而刺穿特朗普的「不敗神話」，凝聚政治動力，迫退其他不是特朗普的候選人，再在其後的初選中試圖推倒特朗普－－特別是在16個州一同舉行初選的3月5日「超級星期二」（Super Tuesday）。此為他們的明策。

黑利和德桑蒂斯二人還有一道暗方，那就是賭特朗普在健康上遭遇不測。畢竟特朗普如今年屆77歲，只比拜登年輕四歲，而且，近來特朗普也出現多次口誤，例如將匈牙利和土耳其的領袖身份調轉、把希拉里（Hillary Clinton）說成奧巴馬（Barack Obama）、搞錯演說期間的集會地點等等。如果特朗普健康出了問題而不能繼續選舉，兩人就可憑「次選」地位補上。

12月15日，特朗普被問及會否承諾若然當選不會濫權向他人報仇雪恨，他的回應竟然是，他不會，除了上任第一天以外。（Reuters）

在明策上，黑利的潛力明顯比德桑蒂斯為佳。初選首州艾奧瓦，可算是德桑蒂斯的政治投資所在，除了金錢投入，他自己更親身走遍該州的每一個縣。然而，黑利如今在該州民望上己同德桑蒂斯平分秋色，兩人各自都在17％至19％的水平。值得留意的是，特朗普本人也只在46％左右的水平，可見如果非特朗普支持者整合起來，並非沒有在艾奧瓦擊敗特朗普的可能。

不過，在黑利和德桑蒂斯之間無人願退的背景之下，兩人所爭的就是誰能夠排在特朗普之後，而且還是以較高比例的得票排在特朗普之後。

黑利為何看高一線？

兩人的差別在於，德桑蒂斯孤注一擲艾奧瓦，而黑利則同時分散投資到初選第二州新罕布什爾。如今，黑利在該州支持度接近20％，克里蒂斯則有稍多於10％，而德桑蒂斯只在單位數。如果黑利在艾奧瓦累積足夠動力，並非沒有可能在新罕布什爾吸納（已退選的）克里蒂斯選票和德桑蒂斯選票，對特朗普構成有力的挑戰。

黑利屬於共和黨內的「國際派」，將會繼續支持援助烏克蘭。（Reuters）

相較之下，如果德桑蒂斯在艾奧瓦敗陣，他很可能就不得不面對退選的選擇。德桑蒂斯的唯一優勢則只在暗方，因為他是較多特朗普支持者的次選，如果特朗普真的遇上不測，這對德桑蒂斯更為有利－－但這種暗方成事在天，機會渺茫。

對黑利更有利的是，初選第三州南卡羅萊納是她曾經擔任州長的「老家」。她在此州的支持度暫時以20％對50％的比例落後於特朗普。但如果黑利能在艾奧瓦或新罕布什爾州營造出「特朗普不是必勝」的觀感，過去曾勝得南卡羅萊納全州投票的黑利，在此還有一個擊敗特朗普的機會。

如果在早期的初選州份，黑利雖然落後，卻能在其他候選人退出之時逐步追貼特朗普，3月5日的超級星期二將會是她的「大考」。通常，經過超級星期二之後，初選勝負分明，落後者要翻身的機會就不大了。但如果黑利能捱過超級星期二而依然有望挑戰特朗普的話，要擔心的大概是特朗普本人。

11月6日，特朗普為其民事欺詐案出庭作供，期間被法官警告作供不是政治集會。（Reuters）

在超級星期二的前一天，特朗普的華盛頓特區國會叛亂案件將會開審，其他官司也將密集上演。特朗普不得不考慮到自己敗選後鋃鐺入獄的可能。這不限於他輸掉共和黨初選的可能，還有在大選中敗給拜登的可能－－如果他連自己的前下屬黑利都不能明確無誤的擊敗，他真的能壓倒拜登嗎？

相較而言，關鍵搖擺州的民調清楚顯示，黑利不只領先拜登，其領先幅度還遠遠高於特朗普。黑利曾言，如果她當選總統，將傾向為特朗普提供特赦。以特赦承諾交換特朗普退選，可算是一個意料之中的政治交易－－特別是，共和黨人都知道特朗普是唯一可能敗於拜登之手的共和黨人，而如果由黑利對付拜登，共和黨幾乎是未選先贏。

拜登為了黑利而退選？

眼見黑利的潛在挑戰，在黨內幾乎完全沒有挑戰的拜登，近日也開始放風暗示自己仍有「退位讓賢」的可能。12月5日，拜登表明，「如果不是特朗普參選，我不確定我會參選。」12月6日，他更進一步稱，「我不是唯一一個能擊敗特朗普的人，但我將會擊敗他。」這些表態都在暗示，隨着共和黨總統初選的形勢演變，拜登依然有可能退選。

12月5日，拜登離開白宮，向記者揮手。（Reuters）

雖然此刻多個州份的初選登記期限已滿，但程序上選出民主黨總統參選人的卻是本年8月中民主黨黨大會上的黨代表，而黨代表們並不必然要跟從初選結果行事。因此，理論上，拜登依然有在黨大會前退選，再呼籲黨代表支持他屬意的人選的可能。

如果黑利真的能拉倒特朗普，共和黨的工作將會變成如何讓拜登不要退選，特別是採取輿論攻勢來說服民主黨人若然拜登退選將出現「群雄並起」的選前大亂。

從今日看來，2024年拜登對特朗普的兩老複賽似乎是命中注定。但經上述分析之後，看起來又不那麼確定了。