一帶一路重點項目　馬來西亞東海岸鐵路動工　料2026年底竣工

中國在馬來西亞的「一帶一路」重點項目東海岸鐵路項目，星期一（12月11日）舉行首段軌道鋪設動工儀式。



馬來西亞東海岸鐵路・馬來西亞東鐵：2023年12月11日，由中國交通建設集團有限公司承建的馬來西亞東海岸鐵路（馬東鐵）項目軌道工程啟動儀式12月11日在馬來西亞彭亨州首府關丹市舉行。馬來西亞最高元首阿卜杜拉在儀式上正式啟動馬東鐵項目軌道鋪設。（新華社）

鋪軌儀式星期一（12月11日）在彭亨州關丹的東鐵車站工地舉行，馬國國家元首蘇丹阿都拉與元首後東姑阿茲莎主持了儀式。首階段工程由格賓（Gebeng）的關丹港口城站到登嘉樓州的龍運（Kuala Dungun）站，全長94公里，預計工程在三至四個月內完工。

出席儀式者包括交通部長陸兆福、工程部長亞歷山大、內政部長賽夫丁、政府首席秘書莫哈末祖基、吉蘭丹州務大臣納蘇魯丁、登嘉樓州務大臣阿末山蘇里、彭亨州務大臣旺羅斯迪、馬來西亞銜接鐵路公司（Malaysia Rail Link ）主席莫哈末祖基阿里與中國駐馬大使歐陽玉靖等。

2023年12月11日，由中國交通建設集團有限公司承建的馬來西亞東海岸鐵路（馬東鐵）項目軌道工程啟動儀式12月11日在馬來西亞彭亨州首府關丹市舉行。馬來西亞最高元首阿卜杜拉在儀式上正式啟動馬東鐵項目軌道鋪設。（新華社）

交通部長陸兆福在儀式後告訴記者，東鐵截至今年11月的工程整體進度超過56%，符合完工時間表。根據規劃，從吉蘭丹哥打峇魯至雪蘭莪鵝嘜綜合交通總站的路線將於2026年12月完工，2027年1月開始運作。

陸兆福說：「2023年是這個項目的建設高峰年。今年初以來，東鐵項目進入新發展階段，其中的工程包括安裝高架橋、建設車站與鐵路總站等。」

2019年7月25日，曾一度停工的馬來西亞東鐵項目復工。（Reuters）

東鐵全長665公里，貫穿吉蘭丹、登嘉樓、彭亨及雪蘭莪。它是馬國時任首相納吉與中國在2016年簽署的重大基建項目，最初建造成本約859億7000萬令吉。希望聯盟政府2018年上台後暫停這個項目，並與中方談判，雙方最終同意削減成本及更改路線。

國民聯盟2020年3月執政後，宣布恢復納吉政府時期的東鐵路線，重新談判後的成本約750億令吉，比最初成本減少約110億令吉。

本文獲《聯合早報》授權轉載

