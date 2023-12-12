中菲南海撞船　菲律賓再召見中國大使口頭抗議

菲律賓和中國船隻週末兩天接連在南中國海爭議島嶼鄰近水域發生緊張對峙後，菲律賓12月11日及12日均召見中國大使，並在12日對中方發出口頭抗議。



菲律賓副外長拉扎羅（Theresa Lazaro）再向黃溪連口頭抗議。外交部稱中國船隻在菲律賓專屬經濟區內的行為是非法的，侵犯了航行自由。

她也抗議中國用水炮攻擊菲律賓船隻。這些船隻向「坐灘」仁愛礁（菲律賓稱阿雲金暗沙，Ayungin Reef）的「馬德雷山」號（Sierra Madre）登陸艦運送燃油及補給物資。

中國駐菲大使館未就此回應路透社的置評要求。

中菲關係：2023年12月10 日，菲律賓海軍警衛隊發布照片，顯示菲律賓一艘補給船在駛向中菲在南海有主權爭議的仁愛礁時，一艘中國海岸警衛隊船向它發射水炮。菲方聲稱補給船受損，需被拖走。（菲律賓海岸警衛隊 via Reuters）

中國海警分別在9日及10日通報菲律賓船隻駛入有爭議島嶼的鄰近海域，並指責菲方船隻以「不專業、危險」方式行駛，導致雙方船隻發生剮蹭。

菲律賓則指中國海警對菲國海岸警衛隊補給船發射水炮並衝撞補給船，造成另一艘補給船的發動機嚴重損壞。

菲律賓武裝部隊總參謀長小布勞納（Romeo Brawner Jr.）11日在電台節目中說，10日的中菲船隻衝撞事件發生時，他就在船上，但沒有在事故中受傷。他相信中方當時不知道他在船上。

據法媒報道，菲律賓外交部發言人達薩（Teresita Daza）11日在記者會上說，菲方已經提出了外交抗議，也已召見中國駐菲律賓大使黃溪連，將他列為「不受歡迎的人」也是「必須認真考慮的事情」。

菲律賓國家安全委員會（NSC）發言人馬來亞（Jonathan Malaya）告訴記者，中國對菲律賓船隻的衝撞和水炮襲擊，以及使用遠程聲波裝置，是中方戰術的「嚴重升級」。

中菲關係：2023年12月10 日，菲律賓一艘補給船在駛向中菲在南海有主權爭議的仁愛礁時，被一艘中國海岸警衛隊船發射水炮，因此受損。圖為被菲律賓海軍警衛隊船隻拖曳的菲律賓補給船。（菲律賓海岸警衛隊 via Reuters）

黃溪連在11日向菲方強調，黃岩島和仁愛礁歷來是中國領土，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權。

他稱中方敦促菲方停止海上侵犯和挑釁行為，與中方相向而行，回到透過對話協商妥善處理分歧的正確軌道，共同維護南海和平穩定。

本文獲《聯合早報》授權轉載

