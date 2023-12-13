蔡奇晤越共中央書記處常務書記張氏梅　稱要秉持合作共贏精神

中中國國家主席習近平訪問越南期間，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇12月12日在河內同越共中央政治局委員、中央書記處常務書記張氏梅舉行會談。



根據新華社，蔡奇表示，習近平此次應越共中央總書記阮富仲邀請專程訪問越南，體現對中越兩黨兩國關係的高度重視，對越南社會主義事業的堅定支持，兩黨最高領導人舉行正式會談等一連串重要議程，一致同意進一步深化和提升中越全面戰略合作夥伴關係，構建具有戰略意義的命運共同體，此訪必將成為中越關係史上具有劃時代意義的里程碑，對推動社會主義事業不斷前進、促進地區和平與發展產生重大深遠影響。

蔡奇稱，中越雙方要抓緊研究落實習近平同阮富仲達成的重要共識，積極構建中越命運共同體，要共同把握正確政治方向，加強黨的建設，堅決維護黨的領導和制度安全，要秉持相互成就、合作共贏精神，加深發展戰略對接，在務實合作上提質升級，要指導新聞媒體以及工會、婦女、青年等群團組織深化交流合作，弘揚傳統友誼、促進民心相通，要加強在三大全球倡議框架內合作以及多邊組織和機制下協調配合，捍衛國際公平正義、維護地區和平穩定，推動構建人類命運共同體。

張氏梅表示，阮富仲和習近平的會談非常成功，為兩黨兩國關係發展提供新的重要動力，必將極大拓展和加深雙邊各領域合作，雙方要發揮黨際交往戰略引領和先鋒作用，以具體行動將兩黨最高領導人的共識落到實處。

張氏梅說，具有戰略意義的越中命運共同體將促進兩國人民幸福和人類和平進步事業，越方堅定支持中方提出的各項全球倡議，認為這些倡議符合各國人民利益，符合聯合國憲章和國際法精神，越南共產黨願同中國共產黨一道，發揮社會主義制度的優勢，推動兩黨兩國關係穩定、可持續發展。

王毅參加會談。