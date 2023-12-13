聯合國大會大比數通過議案　要求加沙立即人道停火

在聯合國安理會否決推動加沙停火的決議後，聯合國大會12月12日表決一項決議案，以大比數通過要求加沙立即人道停火。議案以153票贊成、10票反對、 23 票棄權通過，反對國家包括美國及以色列。



大會決議不具約束力，但具有政治影響力，反映了全球對戰爭的看法。大會決議也要求，哈馬斯應立即無條件釋放所有人質，並要求交戰各方遵守國際法，特別是在保護平民方面。

以色列駐聯合國代表埃丹（Gilad Erdan）在投票前表示，停火只意味着一件事，就是確保哈馬斯存在，確保致力於消滅以色列和猶太人的恐怖分子生存。

美國駐聯合國代表格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）則表示，美國支持該決議某些內容，例如需要緊急解決加沙嚴峻的人道主義局勢、保護平民和釋放人質。但現在的任何停火，好處都是暫時的，壞處是以色列人將再受襲擊。此外，巴勒斯坦人應從哈馬斯手上獲得解放。

而在聯合國大會投票之前，美國總統拜登（Joe Bide）警告，以色列已由於「狂轟亂炸」而失去國際支持。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）早前罕見動用聯合國憲章第99條，要求聯合國安理會推動停火。安理會8日針對阿聯酋提出的停火議案進行表決，15個成員國有13國投下同意票，英國棄權。但因為美國投下反對票，議案遭到否決。