日本自衛隊性醜聞歷史性裁決 三男隊員被判猥褻女兵罪成
撰文：聯合早報
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日本防衛部性醜聞曝光近兩年後，終於還女受害者一個清白。福島地方法院法官星期二（12月12日）裁決三名涉及性侵一名女兵的三等士官罪名成立，分別被判三年和兩年有期徒刑。
24歲的日本陸上自衛隊前女兵五之井里奈不畏軍部權勢和世人眼光，以實名公開被性侵的經過。她說：「這過程好比是用生命在戰鬥。即便收到很多惡評，但我知道世界會重視我所做的事情。我希望他們進行反思。我若不實名站出來控訴，恐怕這樣的悲劇還要繼續在部隊裏上演。」
根據控狀， 2021年8月，31歲的澀谷修太郎、29歲的關根亮鬥及29歲的木目澤佑輔在北海道別海町陸上自衛隊演習場的建物內，以要進行格鬥示範為藉口，將實習女兵五之井推倒在牀上，並對她進行猥褻行為。
此案在2022年1月初審，但三人都不認罪。結果，法庭以證人和證據不足為由，在同年9月以不提控結案。
忍辱一年多後終勇敢揭發
據報道，去年10月，這三人曾在防衛當局的安排下向五之井道歉，但過後又反悔。福島地方檢察廳2023年1月再將他們送檢。歷經約一年的審訊，法官終將三人定罪，還給五之井一個公道。
據了解，五之井實名公開部隊的性醜聞後，受到網民謾罵。 不過，她戰鬥力十分堅定，沒有因這些攻擊而屈服。
《朝日新聞》報道，防衛部門是在五之井站出來控訴後，開始正視部隊裏的性侵問題。防衛部門後來成立了特別調查小組，共收到1325個投訴。截至今年10月底，該部隊確認了關於性侵等暴力案件有64宗，並對60名涉事人員進行處分。
五之井爆出自衛隊的#我也是（#MeToo）事件，作為極少數肯站出來的日本性侵受害者，她的勇氣也受到全世界的關注。今年9月，她當選美國《時代》雜誌「次世代百大人物」。