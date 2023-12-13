日本自衛隊性醜聞歷史性裁決　三男隊員被判猥褻女兵罪成

日本防衛部性醜聞曝光近兩年後，終於還女受害者一個清白。福島地方法院法官星期二（12月12日）裁決三名涉及性侵一名女兵的三等士官罪名成立，分別被判三年和兩年有期徒刑。

24歲的日本陸上自衛隊前女兵五之井里奈不畏軍部權勢和世人眼光，以實名公開被性侵的經過。她說：「這過程好比是用生命在戰鬥。即便收到很多惡評，但我知道世界會重視我所做的事情。我希望他們進行反思。我若不實名站出來控訴，恐怕這樣的悲劇還要繼續在部隊裏上演。」

根據控狀， 2021年8月，31歲的澀谷修太郎、29歲的關根亮鬥及29歲的木目澤佑輔在北海道別海町陸上自衛隊演習場的建物內，以要進行格鬥示範為藉口，將實習女兵五之井推倒在牀上，並對她進行猥褻行為。

日本陸上自衛隊前女兵五之井里奈指控三名男同事在她服役期間對她施以性侵犯，三人罪成後，五之井在福島地方法院外向媒體發表講話。（Reuters）

此案在2022年1月初審，但三人都不認罪。結果，法庭以證人和證據不足為由，在同年9月以不提控結案。

忍辱一年多後終勇敢揭發

據報道，去年10月，這三人曾在防衛當局的安排下向五之井道歉，但過後又反悔。福島地方檢察廳2023年1月再將他們送檢。歷經約一年的審訊，法官終將三人定罪，還給五之井一個公道。

據了解，五之井實名公開部隊的性醜聞後，受到網民謾罵。 不過，她戰鬥力十分堅定，沒有因這些攻擊而屈服。

《朝日新聞》報道，防衛部門是在五之井站出來控訴後，開始正視部隊裏的性侵問題。防衛部門後來成立了特別調查小組，共收到1325個投訴。截至今年10月底，該部隊確認了關於性侵等暴力案件有64宗，並對60名涉事人員進行處分。

五之井爆出自衛隊的#我也是（#MeToo）事件，作為極少數肯站出來的日本性侵受害者，她的勇氣也受到全世界的關注。今年9月，她當選美國《時代》雜誌「次世代百大人物」。