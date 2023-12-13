習近平結束訪越　中越聯合聲明：構建具戰略意義的中越命運共同體

中共中央總書記、國家主席習近平和夫人彭麗媛在12月13日下午結束對越南進行國事訪問，晚上7時30分左右返抵中國。之後兩國發布聯合聲明，以《繼續積極開展海上低敏感領域合作，深化兩國國企改革和企業國有資本管理經驗交流》為題。



兩國聯合聲明稱，中華人民共和國和越南社會主義共和國關於進一步深化和提升全面戰略合作夥伴關係、構建具有戰略意義的中越命運共同體的聯合聲明。

聲明表示，雙方同意積極推進海上共同開發磋商和北部灣灣口外海域劃界磋商，推動上述兩項工作早日取得實質進展。雙方將繼續積極開展海上低敏感領域合作，深化兩國國企改革和企業國有資本管理經驗交流，開展人員特別是國有企業高管培訓合作，鼓勵兩國國有資本管理機構開展溝通對接，爲兩國企業加強互利合作提供便利。

文中指出，兩國在市場化原則和實質、可持續精神基礎上，積極探討加強關鍵礦產領域雙多邊合作的可能性，保障能源產供鏈安全。

下圖為圖為習近平12日抵達越南時，越南民眾夾道歡迎：

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習近平13日繼續訪問越南行程，他13日早上先後前往瞻仰胡志明陵並獻花，與越南總理范明政及國會主席王庭惠會面。

習近平與范明政會面時指出，當前，中越關係持續向好發展。昨天，他同阮富仲總書記一道見證雙方簽署的合作文件，涵蓋了兩黨兩國合作的方方面面，充分說明中越關係的廣度和深度非同一般。他同阮富仲總書記一道宣布構建具有戰略意義的中越命運共同體，開啟了新時代中越關係新篇章，相信將為兩國人民帶來更大福祉，為地區和世界和平、穩定、發展作出積極貢獻。

圖為習近平13日與越南總理范明政會面的情形：

范明政說：「您和夫人這次歷史性的訪問，是我們越南黨和人民最為期待的事件。越南堅持和一貫奉行一個中國政策，支持中國發展壯大，在國際社會中發揮日益重要的大國作用。我們大力支持習近平同志為地區乃至世界的和平、穩定、發展、合作提出的各項全球倡議。本着這個精神，越南政府將主動積極同中國國務院一道，深入貫徹、有效落實兩位總書記剛達成的重要共識，加強緊密配合，果斷實施，有效落實。」

圖為習近平12日抵達越南時的情形：