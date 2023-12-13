日本再有海港湧現大量死魚　專家解釋北海道函館「屍海」可能原因

日本北海道函館市2月7日有多達約1,100公噸的沙甸魚與鯖魚屍體被海浪沖上戶井漁港附近的海灘。網上流傳這是由福島核污水排海所致，專家指這說法沒根據。政府12日開始用剷泥車清理魚屍。



日本放送協會（NHK）和讀賣新聞7日稱，函館市濱町7日有一位市民報警，稱有大量的魚被沖上海灘。函館市政府表示，官員收到消息後前去察看，發現這個位於戶井漁港附近的海灘上布滿數以噸計的死魚，範圍更超過一公里。

海浪不停將大量的死魚沖上沙灘。當地的戶井漁協指出，儘管過去也有魚群被沖上岸的情況，但數量如此之多仍十分罕見。

社交媒體流傳，福島核污水排海導致這些魚死亡。日本放送協會（NHK）12日稱，函館水產試驗站表示，這情況可能是由一群魚被大魚，如海豚或吞拿魚追趕，再逃往海攤、被海浪沖上岸所致。試驗站指，沒證據可將福島核污水與這些魚屍聯繫起來，因為福島海岸的海水不太可能進入函館。

熟悉海洋生物行為的北海道大學大學院準教授中屋光裕說：「雖然非常多的魚被沖上岸，但看來對整個生態系不會產生重大影響。」

政府12日開始用剷泥車清理魚屍，並將魚屍運到工廠焚燒。在焚燒的過程中，魚屍身上的海砂可能導致焚化爐故障，且大量焚燒或會產生有毒氣體，因此政府以每天處理40公噸魚屍為目標。

三重縣志摩市波切漁港13日上午也有大量小型魚群被沖到岸邊，推估約30公噸至40公噸。日本《每日新聞》稱，當地漁民擔心大量魚屍分解時可能降低海中氧氣濃度，影響生海洋生態，出動2艘船進行回收。

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