北海道數以噸計死魚沖上岸「鋪滿1公里海灘」　老漁民：從沒見過

北海道函館市的市府官員7日證實，數以萬計的沙丁魚與鯖魚被海浪沖上了戶井漁港附近的海灘，北海道與函館市政府正在調查原因，並且商量如何清理魚群。



NHK與讀賣新聞報導，就在當天上午8時左右，函館市濱町一位市民報警，指稱有大量的魚沖上了海灘。

海灘鋪滿數以噸計死魚 範圍超過了一公里（點圖放大瀏覽）：

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函館市政府表示，一位官員收到消息後前去察看，發現這個位於戶井漁港附近的海灘上布滿了數以噸計的死魚，範圍更超過了一公里。

根據現場影像，海浪不停將大量的死魚打上沙灘。當地的戶井漁協指出，儘管過去也有魚群被沖上岸的情況，但數量如此之多仍十分罕見。

一位65歲的漁民受訪時表示，「我在近海看過魚因為缺氧死亡，但這是第一次見到如此多的魚被沖上來」。

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北海道當局表示，海水裡的氧氣濃度會在大量死亡魚群的分解過程中下降，有可能會影響到其他的海洋生物。函館市正跟北海道討論，該怎麼處理海灘上的死魚群。

熟悉海洋生物行為的北海道大學大學院準教授中屋光裕表示，隨著北海道東部的海水溫度下降，這些魚群有可能從東部遷徙到北海道的南部。他認為，這些魚群遭到海豚或鮪魚等掠食者追趕，結果逃往海攤，並且被海浪打上岸。

中屋光裕還告訴記者，「雖然非常多的魚被沖上岸，但看來對整個生態系不會產生重大影響」。

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