中越聯合聲明：越南重申奉行一中　籲早日達成南海行為準則｜全文

中共中央總書記、國家主席習近平和夫人彭麗媛在12月13日下午結束對越南進行國事訪問，晚上7時30分左右返抵中國。之後兩國發布聯合聲明，以《中華人民共和國和越南社會主義共和國關於進一步深化和提升全面戰略合作夥伴關係、構建具有戰略意義的中越命運共同體的聯合聲明》為題。



一、應越南共產黨中央委員會總書記阮富仲、越南社會主義共和國主席武文賞邀請，中國共產黨中央委員會總書記、中華人民共和國主席習近平於2023年12月12日至13日對越南進行國事訪問。

訪問期間，習近平總書記、國家主席分別同阮富仲總書記、武文賞國家主席舉行會談，會見范明政總理、王庭惠國會主席。

雙方認為，中越是好鄰居、好朋友、好同志、好夥伴，都是共產黨領導的社會主義國家，政治制度相同、理想信念相通、發展道路相近，志同道合、命運與共，都致力於人民幸福與國家富強，致力於人類和平與進步的崇高事業。

為繼承和弘揚「中越情誼深，同志加兄弟」的友好傳統，進一步深化和提升中越全面戰略合作夥伴關係，雙方一致同意構建具有戰略意義的中越命運共同體，致力於造福兩國人民，為人類和平與進步事業作出貢獻。

越方支持構建人類命運共同體、全球發展倡議、全球安全倡議和全球文明倡議，上述理念和倡議旨在維護全人類共同利益，致力於世界人民和平、正義和進步事業，反映了各國人民共建美好世界的心聲。

雙方一致認為，國與國之間發展關係應遵循《聯合國憲章》、國際法和國際關係基本準則，堅持相互尊重、平等互利、合作共贏、尊重彼此主權和領土完整，堅持通過和平方式解決分歧。

基於上述共識，雙方同意推動中越關係進入政治互信更高、安全合作更實、務實合作更深、民意基礎更牢、多邊協調配合更緊、分歧管控解決更好的新階段，攜手促進世界社會主義事業發展，為人類和平與進步事業作出積極貢獻。

中越關係：2023年12月13日當地時間12月13日下午，在結束對越南進行國事訪問即將啟程回國之際，中共中央總書記、國家主席習近平和夫人彭麗媛同越共中央總書記阮富仲和夫人吳氏敏話別。（新華社）

二、在友好、坦誠的氣氛中，雙方相互通報各自黨和國家情況及社會主義建設理論和實踐，對各自黨和國家在國家發展、實現現代化和建設符合本國國情的社會主義事業中取得的巨大歷史性成就感到高興，認為這充分彰顯了中越社會主義制度的活力和優越性。

越方熱烈祝賀和高度評價中國黨、政府和人民在新時代十年取得的巨大成就和貫徹落實中共二十大精神取得的重要成果。越方祝願並相信，在以習近平同志為核心的中共中央堅強領導下，在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下，中國黨、政府和人民定將繼續豐富拓展中國式現代化道路，不斷完善全過程人民民主，有力推進黨的建設新的偉大工程，如期完成中共二十大提出的各項目標任務，勝利實現第二個百年奮鬥目標，把中國建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。

中方支持和高度評價越南開啟革新事業近40年、落實《向社會主義過渡時期國家建設綱領（2011年補充修訂）》10多年來取得的成就，特別是越共十三大以來各領域取得的重要全面成果，推動越南的綜合實力和國際影響達到前所未有的高度。中方祝願並相信，在以阮富仲總書記為首的越共中央正確領導下，越南黨、國家和人民必將勝利實現越共十三大提出的各項重大目標和任務，於2045年將越南建成社會主義定向的高收入發達國家。中方重申支持越南國家發展繁榮、人民幸福，建設強大、獨立、自主的經濟體系，統籌推進革新事業、工業化、現代化，全面融入國際，發展廣泛、友好的對外關係，為地區和世界和平、穩定、發展和繁榮發揮更加重要作用。

下圖為圖為習近平12日抵達越南時，越南民眾夾道歡迎：

三、雙方回顧了中越兩黨兩國關係發展歷程，珍視兩黨、兩國和兩國人民在各個時期相互給予的寶貴和無私幫助，一致認為由毛澤東主席、胡志明主席等老一輩領導人親手締造和精心培育的「同志加兄弟」傳統友誼是兩國人民的寶貴財富，必須繼承好、維護好、發揚好。越南黨、國家和人民始終高度評價和珍視中國黨、國家和人民在越方爭取國家獨立和民族解放事業以及社會主義建設和國家發展事業中給予的巨大支持和有力幫助。

世紀之交，中越確立「長期穩定、面向未來、睦鄰友好、全面合作」方針和「好鄰居、好朋友、好同志、好夥伴」精神。2008年兩國建立全面戰略合作夥伴關係15年來，各領域合作取得積極全面進展。進入新時代，中越關係不斷拓展深化，特別是習近平總書記、國家主席在中共二十大閉幕後邀請阮富仲總書記對華進行歷史性訪問，推動中越關係邁上新台階。

面向未來，中方強調堅持對越友好政策，把越南視為周邊外交的優先方向，越方重申始終把中越關係視為越南獨立自主、全方位、多樣化對外政策的頭等優先，這是雙方的戰略選擇。

中越關係：2023年12月12日，剛剛抵達河內的中共中央總書記、國家主席習近平在越共中央駐地同越共中央總書記阮富仲舉行會談。（新華社）

雙方強調，堅定支持兩黨、兩國和兩國人民堅持戰略自主，自主選擇符合本國國情的發展道路，堅持在相互了解、相互尊重、符合國際法基礎上，通過和平方式妥善處理和積極解決分歧，維護中越關係良好發展勢頭，為地區和世界和平、穩定和發展作出更加積極貢獻。

基於上述共識，在世界形勢經歷快速複雜、難以預料和前所未有演變背景下，雙方同意堅持兩黨兩國最高領導人政治引領，從戰略高度和長遠角度看待和發展中越關係，秉持「十六字」方針和「四好」精神，以建立全面戰略合作夥伴關係15周年為契機，構建具有戰略意義的中越命運共同體，致力於造福兩國人民，為人類和平與進步事業作出貢獻。

四、為進一步深化和提升全面戰略合作夥伴關係，紮實推進中越命運共同體建設，雙方同意發揮好中越雙邊合作指導委員會統籌協調作用，積極推進下階段合作，聚焦以下六大方向，明確目標、完善機制、制定舉措、督促落實：

圖為習近平13日與越南總理范明政會面的情形：

（一）政治互信更高

着眼把握好中越關係發展方向，雙方一致同意加強戰略溝通，堅持平等相待、相互尊重，進一步鞏固政治互信。

1.雙方同意，繼續通過雙邊互訪、互派特使、熱線電話、互致信函、年度會晤、多邊場合會見等形式，進一步加強兩黨兩國高層密切接觸，就雙邊關係重大問題和共同關心的國際地區形勢及時進行戰略溝通，對新時期兩黨兩國關係健康穩定發展提供戰略引領和指導。

2.雙方同意，充分發揮黨際渠道特殊作用，進一步加強兩黨高層會晤機制指導統籌和兩黨對外部門協調推動作用，提高兩黨中央對口部門、兩國地方特別是接壤省（區）黨組織交流合作成效，通過兩黨理論研討會機制、幹部培訓合作計劃和黨際團組交流，加強治黨治國、社會主義建設，以及組織、宣傳、紀檢、反腐、司法改革和統戰（民運）、經濟社會領域經驗交流互鑒。進一步加強中國政府與越南政府、中國全國人大與越南國會、中國全國政協同越南祖國陣線的友好交流合作。

3.雙方同意，落實好兩國外交部關於新時期進一步深化合作的協議，保持兩部領導經常性接觸，繼續舉辦好年度外交磋商，加強對口司局交流，落實好人員培訓計劃，支持並為改善兩國外交機構館舍條件創造便利。

4.越方重申堅定奉行一個中國政策，承認台灣是中國領土不可分割的一部分，堅決反對任何形式的「台獨」分裂活動，支持不干涉各國內政原則，不同台灣發展任何形式的官方關係。越方認為涉港、涉疆、涉藏等問題是中國內政，相信在中國黨和政府領導下，上述地區將保持穩定和繁榮發展。中方對此表示高度讚賞。中方支持越方為維護社會穩定、保障國家安全和促進民族團結所作的努力。

中越關係：2023年12月12日下午，剛剛抵達河內的中共中央總書記、國家主席習近平在越共中央駐地同越共中央總書記阮富仲舉行會談。（新華社）

（二）安全合作更實

安全合作是中越關係的支柱之一，對鞏固兩黨兩國戰略互信具有重要作用。為維護各自國家安全和本地區乃至世界和平、安全和穩定，雙方同意強化國防、公安、安全、最高法、最高檢等合作機制，探討建立司法對口交流機制，推進以下重點合作：

1.雙方同意，進一步加強兩軍高層交往，發揮好邊境國防友好交流活動、防務安全磋商和國防部熱線等渠道作用，有效落實兩國國防部《關於2025年前國防合作共同願景聲明》。加強兩國軍隊在政治工作、人員培訓、聯合研究等領域的交流合作，進一步加強在國防工業、聯演聯訓、醫療衛勤、聯合國維和及非傳統安全領域合作。繼續深化邊防合作，推動開展陸地邊界聯合巡邏，鼓勵兩國邊防分隊建立友好關係，就邊界管理保護加強協調配合。繼續開展好北部灣聯合巡邏和軍艦互訪活動，深化兩國海軍和海警合作交流機制。

2.雙方同意，加強兩國執法高層交往，發揮好合作打擊犯罪部長級會議、戰略安全對話等機製作用，建立政治安全副部長級對話機制和兩國公安部熱線。加強中國執法安全部門同越南公安部在安全、情報領域，特別是就維護政權安全和制度安全深化合作，加強在反恐、打擊電信網絡詐騙、網絡安全、出入境管理、移民、非法出入境、追逃等傳統和非傳統安全領域合作。在維護經濟安全、糧食、能源、水資源安全、改革開放領域深化合作、交流經驗。加強雙方情報交流及反干涉、反分裂、就防範反動敵對勢力「和平演變」「顏色革命」、分裂等問題加強經驗分享與合作。加強打擊違反宗教、外國非政府組織管理法律行為的合作，促進人員培訓合作。加強對在對方國家的本國機構、企業和公民的安全保護合作。

3.雙方同意，加強兩國法律和司法領域合作，為中越各領域全面合作提供法律保障。積極履行雙方均為締約國的國際條約義務。有效落實《中華人民共和國和越南社會主義共和國關於民事和刑事司法協助的條約》《中華人民共和國與越南社會主義共和國引渡條約》，推動《中華人民共和國和越南社會主義共和國關於移管被判刑人的條約》落地見效，推動兩國司法部合作諒解備忘錄取得務實成果，共同完善雙邊司法協助機制，探討建立邊境邊民民商事糾紛多元化解方式，通過適當方式推動邊境毗鄰地區法律和司法領域合作。

中越關係：2023年12月13日上午，中共中央總書記、國家主席習近平在河內主席府同越南國家主席武文賞舉行會談。（新華社）

（三）務實合作更深

為堅持合作共贏，服務兩國發展，促進地區乃至世界經濟有序復甦和可持續增長，雙方將強化基礎設施、產業投資、貿易、農業、金融貨幣等領域對口合作機制，探討建立國資國企、交通運輸部門合作機制，推動以下重點合作：

1.共建「一帶一路」和「兩廊一圈」

雙方同意，推動兩國發展戰略對接，落實好《中華人民共和國政府與越南社會主義共和國政府推進共建「一帶一路」倡議和「兩廊一圈」框架對接的合作規劃》。推動中越跨境標準軌鐵路聯通，研究推進越南老街－河內－海防標準軌鐵路建設，適時開展同登－河內、芒街－下龍－海防標準軌鐵路研究。加快推進邊境地區基礎設施建設對接，包括建設中國壩灑－越南巴剎紅河界河公路大橋。鼓勵兩國企業在公路、橋樑、鐵路、綠色電力、通信、物流樞紐等基礎設施領域開展合作，繼續密切配合推動陸路、航空和鐵路運輸合作並為此提供便利條件，加強物流合作。

2.投資

雙方同意，辦好經貿合作區，重點加強農業、基礎設施、能源、數字經濟、綠色發展等領域的投資合作。鼓勵和支持有實力、有信譽、具備先進技術的企業赴對方國家投資符合各自需求和可持續發展戰略的領域，將為此營造公平便利的營商環境。加快落實經濟技術合作項目，其中包括傳統醫學院二分院項目。

雙方同意，深化兩國國企改革和企業國有資本管理經驗交流，開展人員特別是國有企業高管培訓合作，鼓勵兩國國有資本管理機構開展溝通對接，為兩國企業加強互利合作提供便利。在市場化原則和實質、可持續精神基礎上，積極探討加強關鍵礦產領域雙多邊合作的可能性，保障能源產供鏈安全。

3.貿易

雙方同意，按照平衡、可持續方向採取切實舉措擴大雙邊貿易規模。發揮好《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）、中國東盟自貿區作用，加強在中國國際進口博覽會、中國東盟博覽會、中國進出口商品交易會等平台的合作，擴大兩國優勢產品向對方國家出口。雙方同意加強標準化領域合作，確保中越兩國商品和產品特別是農產品協同標準，為兩國貿易合作提供便利條件。中方將積極推進越南鮮食椰子、冷凍水果製品、柑橘屬水果、鱷梨、番荔枝、蓮霧、植物源性中藥材、水牛肉、黃牛肉、豬肉及禽畜肉製品等農產品准入程序。越方將積極推進自中國進口各類鱘魚，加強雙方行業組織交流溝通，促進兩國相關產業健康發展。

雙方同意，採取有效措施保障服務兩國和地區生產、消費的貨物供應鏈暢通。提高通關效率，推進中越友誼關－友誼口岸貨運專用通道、浦寨－新清貨運專用通道智慧口岸試點建設，合理分流各個邊境口岸進出口貨物，保障重點邊境口岸順暢運行。雙方同意將積極發揮貿易暢通工作組作用，持續挖掘雙邊貿易潛力，推動落實《中國商務部和越南工貿部關於加強供應鏈保障合作的諒解備忘錄》，維護兩國產業鏈和供應鏈安全、穩定。雙方同意，發揮電子商務合作工作組作用，推動兩國企業界開展電子商務合作。

雙方同意，發揮好中越陸地邊界聯合委員會和邊境口岸管理合作委員會機製作用，繼續落實好中越陸地邊界三個法律文件及相關協議，加強邊境地區治安管理，積極推動邊境口岸開放、升格。繼續有效落實《北崙河口自由航行區航行協定》。探討開展「經認證的經營者」（AEO）互認合作，加強「單一窗口」交流合作，持續深化緝私執法合作，推動「湄龍」國際聯合執法行動取得更多成果。

中方支持越方在重慶設立總領館，在重慶、杭州設立的貿易促進辦公室為兩國經貿合作發揮積極作用，願繼續為越南在華有關地方早日增設貿易促進辦公室創造便利條件。

雙方支持兩國地方政府，特別是經濟和人口規模較大的內陸省市建立工作協調機制，共同舉辦經貿投資促進活動，挖掘各自潛力優勢，為兩國經貿投資合作提供新的增長動力。繼續支持兩國鐵路企業就提升越南貨物過境中國效能加強合作。

4.財政金融

雙方同意，繼續加強兩國央行、金融監管部門交流合作。發揮好兩國金融與貨幣合作工作組作用，旨在推動兩國貨幣合作。支持雙方深化在亞洲基礎設施投資銀行下的合作，按照銀行的戰略政策和程序，為有關項目提供融資支持。

中越關係：2023年12月13日上午，中共中央總書記、國家主席習近平在河內主席府同越南國家主席武文賞舉行會談。（新華社）

5.糧食安全與綠色發展

雙方同意，積極推進農技、農業政策交流等合作，探討開展低碳農業、數字農業、綠色農業、水土保護等領域合作，推動綠色低碳農產品可持續發展，就保障糧食安全加強政策協調溝通。

雙方同意，積極參與構建全球清潔能源合作夥伴關係。深化生物多樣性保護、應對氣候變化、新能源汽車等領域合作，包括亞洲自然保護區管理、保護遷移野生物種、邊境地區外來入侵物種管控等領域合作和經驗交流。中方歡迎越南參加「一帶一路」綠色發展國際聯盟相關活動。

雙方同意，加強農產品種植加工合作，開展海洋海島環境綜合治理研究合作，開展北部灣漁業資源增殖放流與養護合作。儘快商簽北部灣漁業合作協定，落實好海上漁業活動突發事件聯繫熱線協議。

雙方同意，相互交換汛期水文資料，開展水資源綜合管理、洪旱災害預防、農村地區安全飲水、節水灌溉、水利科技等領域合作。舉行跨境水資源可持續利用高級別政策對話，就防範旱澇災害和保障水電站安全加強協調。加強氣象、天氣、危險天氣預測信息交流及亞洲地區氣象服務合作。

圖為習近平12日抵達越南時的情形：

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（四）民意基礎更牢

為增進相互了解與友誼，促進民心相通和人民相知相親，夯實兩黨兩國關係的民意基礎，雙方將強化兩黨宣傳部門、兩國央媒（主流媒體）和出版機構、文旅、青年、地方對口交流機制，探討建立教育、衛生、傳統醫學、民航部門合作機制，推進以下重點合作：

1.宣傳

兩黨宣傳部門加大兩黨兩國傳統友誼和中越全面戰略合作宣傳教育。鼓勵開展兩國媒體、新聞出版、廣播影視合作，增進兩國人民尤其是年青一代的相互了解和友好感情。

2.文化與旅遊

越方支持中國在越文化中心建設，中方歡迎越南在華設立文化中心，運營維護好越中友誼宮。越方積極支持河內中國文化中心開展活動。雙方支持兩國文化機構、藝術院團、文化藝術職業院校開展交流與合作。加強兩國旅遊政策協調溝通，共同開發旅遊線路、打造旅遊產品。落實好2023－2027年中越文化和旅遊合作執行計劃，加強文化和旅遊各層級團組交往，促進旅遊業快速復甦和健康發展。安全有效試點運營好中越德天（板約）瀑布跨境旅遊合作區，為正式運營奠定基礎，鼓勵兩國遊客赴景區旅遊。支持雙方空運企業根據市場需求增加中越航班。

3.教育體育人力資源科技

雙方同意，落實好中越教育合作協定，鼓勵兩國留學生、教育管理幹部和教職人員往來，通過各類來華留學獎學金項目加強對越南教師專業、業務培訓，促進兩國教育機構交流合作，積極發揮河內大學孔子學院作用，深化職業教育、數字教育和體育合作。加強兩國高校智庫交流。

雙方同意，在有效落實兩國邊境省區跨境勞務管理協議基礎上加強勞務領域合作，保障兩國邊境省區勞工合法權益。推進符合兩國經濟社會發展需要的人力資源、技能、社會民生和社會保險交流合作發展項目。

雙方同意，繼續發揮好中越科技合作聯合委員會作用，積極加強核安全法規管理規定、知識產權、標準化領域對接合作，加強各層級團組交流，深化上述領域合作。

4.衛生健康與防災減災

雙方同意，繼續開展衛生健康，包括衛生保健、傳染病防控、傳統醫學、防災減災等領域合作交流。支持兩國地方開展跨境疫病信息共享和聯防聯控合作。

5.地方、民間與青年交往

雙方同意，支持兩國地方特別是邊境省（區）開展交流合作。提高中越工會、婦女、青年等群團組織之間定期交往機製成效，辦好中越青年友好會見、中越人民論壇、邊民大聯歡等活動，加強青年領袖、青年企業家、青年志願者之間的交流。

（五）多邊協調配合更緊

為維護國際公平正義和共同利益，促進地區和平穩定和發展繁榮，給兩國和中越關係發展營造有利外部環境，雙方同意堅持弘揚多邊主義，加強多邊協調配合，共同維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。

1.雙方同意，強化兩國外交部人權、政策磋商機制，以及兩國駐對方國家使領館、駐第三國及國際組織館（團）不定期交流。

2.越方歡迎中方提出的構建人類命運共同體理念，旨在促進和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，支持並願主動參與全球發展倡議框架內符合越南能力、條件和需求的具體項目合作，共同落實好2030年可持續發展議程。在聯合國氣候變化框架公約（UNFCCC）及其巴黎氣候變化協定框架下進行政策溝通協調、相互支持並開展務實合作。

3.雙方重申遵循《聯合國憲章》和國際法、相互尊重獨立、主權和領土完整、平等互利，致力於和平、穩定、合作與發展。越方歡迎並支持全球安全倡議，雙方將探討在全球安全倡議框架內開展相關合作。繼續就地區和全球安全事務保持密切溝通協調。

4.雙方認為，各國前途命運緊密相連，不同文明應該包容共存、交流互鑒。越方支持全球文明倡議，這有利於人類和平、發展、公平、正義與進步，願探討在該倡議框架內開展合作。

5.雙方主張各國在平等和相互尊重的基礎上就人權問題開展交流與合作，推動在人權領域加強國際對話與合作，不將人權問題政治化，不借人權問題干涉別國內政。

6.雙方同意，加強在聯合國、亞太經合組織（APEC）、亞歐會議（ASEM）等多邊組織和機制下協調配合，在國際組織職位競選中相互支持。

7.雙方支持東盟在不斷演進的亞太地區架構中保持中心地位。中國支持東盟建設團結、統一、自強與發展的東盟共同體。加快推進中國東盟自貿區3.0版建設，深化中國東盟全面戰略夥伴關係。

8.雙方同意，加強瀾滄江－湄公河合作，致力於推動構建面向和平與繁榮的瀾湄國家命運共同體。加強在大湄公河次區域經濟合作（GMS）框架下合作。

9.雙方同意，致力於維護世界貿易組織（WTO）基本原則和核心價值，推動世貿組織進行必要改革，特別是恢復兩級審理的、有約束力的爭端解決機制正常運轉。加強世貿組織框架下合作，雙方共同維護發展中成員合法權益，推動世貿組織更好發揮作用。

10.越方支持中國在符合標準和程序基礎上加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》。雙方願共同實施好《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），推進區域經濟互聯互通。

中越關係：2023年12月13日下午，中共中央總書記、國家主席習近平和夫人彭麗媛在河內同越共中央總書記阮富仲夫婦共同會見中越兩國青年和友好人士代表。這是習近平發表題為《賡續傳統友誼，開創中越命運共同體建設新征程》的重要講話。（新華社）

（六）分歧管控解決更好

雙方就海上問題深入坦誠交換意見，強調要更好管控和積極解決海上分歧，維護南海和地區和平穩定。

1.雙方同意，繼續恪守兩黨兩國領導人重要共識，堅持通過友好協商，強化中越政府級邊界談判代表團及下設工作組，積極尋求雙方都能接受的、符合《關於指導解決中越海上問題基本原則協議》、《聯合國海洋法公約》在內國際法的基本和長久解決辦法。

2.雙方同意，積極推進海上共同開發磋商和北部灣灣口外海域劃界磋商，推動上述兩項工作早日取得實質進展。雙方將繼續積極開展海上低敏感領域合作。加強南海漁業執法合作和生物資源養護合作。加強海上搜救合作。

3.雙方同意，繼續全面有效落實《南海各方行為宣言》，在協商一致基礎上早日達成實質、有效、符合包括《聯合國海洋法公約》在內國際法的「南海行為準則」。落實《南海各方行為宣言》高官會及聯合工作組會機制，管控好海上分歧，不採取使局勢複雜化、爭議擴大化的行動，共同維護海上穩定。

4.雙方同意2024年共同紀念中越陸地邊界劃界25周年、「三個法律文件」簽署15周年。

五、雙方一致認為，習近平總書記、國家主席對越南的國事訪問取得圓滿成功，是兩黨兩國關係史上的重要里程碑，為弘揚中越傳統友好情誼、提升新時期中越關係、推動地區乃至世界的和平、穩定與發展作出重要貢獻。

兩黨兩國最高領導人一致同意指導中越雙方有關部門和地方建立和完善對口交流機制，明確責任單位和努力方向，根據職責分工和實際情況，制定細化落實方案，及時向中越雙邊合作指導委員會報告合作進展。雙邊合作指導委員會負責後續評估、監督協調等工作，並向各自高層報告合作進展情況。雙方將根據需要溝通對接，梳理執行情況並通過友好協商解決出現的問題。

習近平總書記、國家主席對阮富仲總書記、武文賞國家主席以及越南黨和國家領導人、越南人民給予的隆重、親切與友好接待表示由衷感謝，邀請阮富仲總書記和武文賞國家主席早日再次訪問中國。阮富仲總書記、武文賞國家主席表示感謝並愉快地接受了邀請。