基輔遭俄導彈襲擊至少53傷　烏克蘭最大流動網絡公司遭黑客入侵

烏克蘭官員12月13日表示，首都基輔當日遭俄羅斯導彈襲擊，造成至少53人受傷，當中包括 6 名兒童。有民房及兒童醫院受損，為基輔本周第二次遭導彈襲擊。另外，烏克蘭最大流動網絡公司Kyivstar於12日被黑客攻擊，導致服務癱瘓，包括烏克蘭部份地區的空襲警報系統，烏克蘭料的黑客組織與俄軍相關。



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烏克蘭空軍在Telegram表示，烏克蘭防空系統在當地凌晨3時左右，擊落了所有針對首都的10枚彈道導彈。現場顯示，導彈碎片在地面上炸出大坑、路邊汽車受損，有住宅大樓的窗戶被炸飛。烏克蘭空軍並稱，同日在烏克蘭南部敖德薩地區，擊落了10架俄羅斯無人機。

澤倫斯基在Telegram 上稱，他前一天與美國總統拜登（Joe Biden）會面，雙方同意致力於增加烏克蘭的防空系統數量，今次襲擊證明此決定的重要性，他呼籲國際為烏克蘭提供更多幫助。

2023年12月12日，烏克蘭基輔民眾途經電信公司 Kyivstar 的分店。（Reuters）

另外，烏克蘭最大流動網絡公司Kyivstar遭黑客入侵，該公司擁有 2,430萬名流動用戶，以及逾110萬名家庭網路用戶。一群名為 Solntsepyok 的激進黑客在Telegram發文稱發動今次攻擊，並發布相信是入侵Kyivstar伺服器的截圖。

烏克蘭當局稱正調查事件，相信該組織與俄羅斯總參謀部有關。有接近 Kyivstar 的消息人士稱，軍事通訊未受到這次黑客入侵影響。