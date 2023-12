澤連斯基訪美：軍事援助未見轉機　來年俄烏戰爭劇本已敲定？

12月12日,正在華府訪問的烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)與國會參議院兩黨領袖和主要議員、共和黨籍眾議院議長約翰遜(Mike Johnson)以及美國總統拜登(Joe Biden)見會,希望能衡破美國政壇對於持續援助烏克蘭的阻力。在此,澤連斯基可算是無功而回。

目前,共和黨人大體上已團結一致,決意要將拜登的600億美元援烏追加撥款與美墨邊境移民政策綑綁。向來熱切挺烏的共和黨資深參議員格雷厄姆(Lindsey Graham)更「安慰」澤連斯基,指援烏撥款路阻與澤連斯基「完全沒有關係」,「你已經做了任何人可以要求你做的事了」,指出問題不在於烏克蘭戰爭,而是民主、共和兩黨有關美墨邊境政策的爭議。

對於共和黨人的立法綑綁,拜登則是軟硬兼施,一方面聲言對他們的行為感到高興的是俄羅斯,歷史將會對這些「背棄自由事業的人」有嚴厲的審判,另一方面則表明正在努力與共和黨人達成有關邊境問題的兩黨妥協。

據稱,拜登原先的希望是在聖誕節和新年假期前通過援烏撥款。不過,即使是一直支持烏克蘭的參議院共和黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)也不得不承認在假期前通過撥款「實作上沒有可能」。

身在華府的澤連斯基依然在為烏克蘭的戰局描繪樂觀正面的圖景,不過願意聽信他的人大概寥寥無幾。

空手而回的澤連斯基,在歐洲也將馬上面臨另一挑戰,也就是14至15日舉行的歐盟峰會。峰會將會決定兩件事,一是未來4年給予烏克蘭的500億歐元財政援助,二是正式啟動烏克蘭加入歐盟的談判程序。兩者都正被匈牙利的親俄總理歐爾班(Viktor Orban)阻礙。

目前,歐盟正以法治理由扣起了對匈牙利總值約300億歐元的援助,歐爾班的條件似乎是要歐盟給他全數撥款,但歐盟的開價只得其中100億左右,而部份心繫歐盟價值的國家認為以全數款項「收買」歐爾班的做法並不可取。

有報道指支持援烏的其他歐盟國家已經開始了有關繞過歐盟預算援烏的討論,以迴避歐爾班的否決權。可是,即使歐盟能夠繼續在財政上支持烏克蘭,美國軍援依然不可或缺——長年缺乏軍事投資的歐盟,如今連其本年初提出「一年內百萬枚155毫米炮彈輸烏」的目標也達不成。同時,原本計劃倍增對烏軍援至超過80億歐元的德國,也因為其最高法院有關政府預算的判決而陷入三黨聯盟政府的內部預算危機之中。

不過,即使美國未能通過進一步的援烏撥款,而歐洲的援助也有緩減之勢,烏克蘭的軍隊也不會像骨牌般迅速倒下。拜登手上其實還有總額近48億美元的總統提用權(Presidential Drawdown Authority),可以繼續以美軍現有的武器儲備來援助烏克蘭,而且此前特別為烏克蘭新訂購的武器未來還會陸續交到烏克蘭手上。因此,只要烏克蘭不要胡亂浪費,在戰場較為冷清的寒冬之中,還可以支撐一段時間。

同時,雖然烏克蘭本年6月初發動的反攻最終失敗告終,但俄羅斯主要針對頓涅茨克阿夫季夫卡(Avdiivka)的攻勢也未能打出明確戰果。在地面推進的層面,俄、烏雙方大概只是處於一種「五十步笑百步」的困境之中。因此,只要烏克蘭照炒俄軍的死守陣勢,其實西方援助的削減也不太可能對戰場形勢造成重大影響。

對於美國援烏,拜登以往的說法是「需要多久就多久」(as long as it takes)。12日,其說法卻變成了「能夠多久就多久」(as long as we can)。(Reuters)