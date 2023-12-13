拜登改口風？支援烏克蘭僅「能支持多久就多久」

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）訪問美國，在12月12日與總統拜登（Joe Biden）會面。拜登繼續表明會支持烏克蘭，但似乎改變了口風，首次以「能支持多久就多久」（as long as we can）說明援烏態度。



拜登過去一直堅持援烏是「需要多久就支持多久」（as long as it takes），但12日會見澤連斯基時首次表示「能支持多久就多久」（as long as we can），被指改變口風。

英美媒體如Politico、天空新聞（Sky News）等認為，拜登改口意味他意識到國內民眾對援烏支持率正持續下滑，國會通過援烏法案也愈發困難。在12月6日美國參議院就未能通過一項援助烏克蘭及以色列的法案，投反對票的共和黨要求把更嚴格的美墨邊境管控措施包含法案在內。

拜登表示，沒有國會的進一步撥款，美國很快無法繼續滿足烏克蘭的軍事行動需求，這將如同「送普京聖誕大禮」。

共和黨藉，眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）同日與澤連斯基會面後表示，拜登政府必須提供更多細節，說明資金如何使用。他指撥款後沒有適當監督、沒有明確的獲勝策略，也沒有得到他認為美國人民應該得到的答案。