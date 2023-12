拜登改口風？支援烏克蘭僅「能支持多久就多久」

烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)訪問美國,在12月12日與總統拜登(Joe Biden)會面。拜登繼續表明會支持烏克蘭,但似乎改變了口風,首次以「能支持多久就多久」(as long as we can)說明援烏態度。



拜登過去一直堅持援烏是「需要多久就支持多久」(as long as it takes),但12日會見澤連斯基時首次表示「能支持多久就多久」(as long as we can),被指改變口風。

英美媒體如Politico、天空新聞(Sky News)等認為,拜登改口意味他意識到國內民眾對援烏支持率正持續下滑,國會通過援烏法案也愈發困難。在12月6日美國參議院就未能通過一項援助烏克蘭及以色列的法案,投反對票的共和黨要求把更嚴格的美墨邊境管控措施包含法案在內。

拜登表示,沒有國會的進一步撥款,美國很快無法繼續滿足烏克蘭的軍事行動需求,這將如同「送普京聖誕大禮」。

共和黨藉,眾議院議長約翰遜(Mike Johnson)同日與澤連斯基會面後表示,拜登政府必須提供更多細節,說明資金如何使用。他指撥款後沒有適當監督、沒有明確的獲勝策略,也沒有得到他認為美國人民應該得到的答案。