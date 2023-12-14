美國眾議院將表決對拜登啟動彈劾調查　亨特表明拒赴國會閉門作證

美國眾議院預定於當日12月13日，就批准對總統拜登（Joe Biden）啟動彈劾調查進行表決，然後14日起休會3星期。共和黨籍眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）表示，有信心法案能夠在眾議院獲得通過。目前，共和黨以221 比213的微弱優勢控制眾議院。



在眾議院為彈劾調查表決前，拜登的兒子亨特（Hunter Biden）13日表明，不會回應眾議院監督委員會（House Oversight Committee）的傳票，拒絕為其海外商業交易問題，於國會閉門作證。但他表示願意公開作證，有可能是透過電視轉播。亨特表示，擔心閉門證詞會被扭曲。

但共和黨人堅持，亨特須先在出席聽證會。對於他拒絕配合傳票，共和黨議員表明將追究其藐視國會罪，可能導致他入獄。共和黨籍的監督委員會主席科默（James Comer），總統兒子無權制定規則。

2023年12月12日，美國總統拜登（Joe Biden）在白宮接見烏克蘭總統澤連斯基（ Volodymyr Zelenskiy）。（Reuters）

眾議院共和黨人指控，拜登2009年至2017年擔任副總統期間，亨特利用父親的影響力，於海外的商業交易疑涉不當獲利。共和黨表示，需徹查拜登在當中的關係。

53歲的亨特重申，沒有證據顯示拜登在經濟上曾參與他的生意。但共和黨議員認為，拜登的參與未必需要涉及經濟。白宮律師否認這一說法，稱指控失實。