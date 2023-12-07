熊抱摸背還說「好香」　台懲戒法院前院長涉性騷擾女下屬遭彈劾

已退休的台灣司法院懲戒法院前院長李伯道早前遭指涉性騷擾女下屬，經司法院性騷擾申訴處理評議委員會調查，決議李伯道性騷擾成立。



台監察院6日（周三）表示，李伯道對涉事女子（A女）一個月內做出7次具性意味的言詞及行為，包括環抱A女身體、撫摸背部，甚至說A女好香，受監院詢問時又言詞狡辯，毫無悔意，損害法官職務尊嚴與司法形象，通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。



台灣司法院懲戒法院前院長李伯道。（《聯合報》）

彈劾案文指出，李伯道對A女有七次具性意味的言詞及行為，包括3月16日在公務活動住宿飯店房間內拉A女雙手、環抱A女身體及撥打電話告知很喜歡A女；3月25日在辦公室親自泡茶給A女喝，並交代工友勿讓他人進入，於A女要離去時環抱她的身體等。

此外，李伯道4月6日在辦公室以手機寫A女小名「You're so beautiful」（你很美麗）後向A女展示，於A女要離去時以雙手自A女身體側面強行環抱；4月12日在辦公室以手由上至下撫摸A女右手臂；4月17日在辦公室交付A女書箋一封，開頭寫A女小名，結尾署名「老闆」，內容有「茫然」、「不珍惜」、「不再提喝茶」等語。

根據資料，台灣司法院懲戒法院與最高法院、最高行政法院同為台灣司法制度中的終審法院。懲戒法院掌理公務員的懲戒等事項。