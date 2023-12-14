拜登被彈劾僅屬政治鬧劇　票數不足且證據欠奉

由共和黨主導的美國眾議院12月13日批准對總統拜登（Joe Biden）啟動彈劾調查。但這次彈劾被外界視為是最「沒有影響力」的政治行動，除實際上不太可能成功外，同時亦缺乏證據，單純為政治動機。



共和黨人指控，拜登2009年至2017年擔任副總統期間，從其兒子亨特（Hunter Biden）拜登和其他家庭成員的國外商業交易中不當獲益。共和黨表示，需徹查拜登在當中的關係。

拜登回應，共和黨專注於用謊言攻擊他，批評這是沒有事實根據且出於政治動機。

共和黨這次的彈劾幾乎肯定是無法讓拜登下台，即使眾議院投票彈劾拜登，參議院也必須以超過三分之二的票數才能成立，這在民主黨以51比49佔多數的參議院中幾乎是不可能的事。

圖為12月13日，拜登兒子亨特在國會大樓外召開記者會，表明自己不會出席閉門聽證會。（Reuters）

美國NBC評論認為，這次的彈劾恐怕時近年彈劾案中最弱的，不同於克林頓（Bill Clinton）的婚外情及特朗普（Donald Trump）煽動衝擊國會，拜登被指從其兒子賺取不當利益缺乏明顯證據，這甚至是共和黨人自身也承認。資深共和黨參議員格拉斯利（Chuck Grassley）12月13日表態指出，他看不到有證據拜登收受不當利益，為何要支持彈劾拜登。

評論指出整個彈劾看起來有種互相報復的感覺：「你們彈劾了我們的人，所以我們必須彈劾你們的人，這樣選民在2024年就能在兩位被彈劾的總統之間作出選擇。」

右翼新聞媒體霍士新聞（Fox News）在其時事評論節目中，也指出了共和黨即使經過一年的調查，也沒找到拜登的違法證據，他們只找到了亨特的逃稅及非法擁槍行為。