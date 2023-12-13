遊立山黑部必搭　日本「最後的無軌電車」2024年底停運

各國遊客赴日本立山黑部旅遊時，幾乎都會搭到立山隧道無軌電車，這也是日本國內最後的無軌電車。



營運商11日表示，立山隧道的無軌電車將於2024年12月1日起停止營運。

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共同社與朝日新聞報道，備受遊客喜愛的立山隧道無軌電車自1996年開始行駛以來，已在立山黑部阿爾卑斯山脈路線載運了數百萬名遊客，但將由不採用架空線的現代電動巴士取而代之。

根據立山黑部觀光公司的說法，之所以做出這個決定，是因為無軌電車需要更換的備用零件供應有限，採購變得困難。

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立山黑部阿爾卑斯山脈路線的無軌電車行駛於連結室堂站與大觀峰站的立山隧道，全程3.7公里，車程10分鐘，整條路線的最高點為海拔2450公尺。目前共有8輛無軌電車在行駛，1996年至今累計乘客超過1920萬人。

根據報導，立山黑部阿爾卑斯山脈路線另一組由關西電力公司營運的無軌電車也在2019年被電動巴士取代，讓立山隧道變成日本國內唯一的無軌電車路段。

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