美國總統拜登（Joe Biden）與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）12月14日通電話，討論瑞典加入北約（NATO）申請和以巴衝突。



路透社報道，白宮國家安全委員會（NSC）發言人柯比（John Kirby）表示，兩人談了北約和瑞典入約的問題：「如果總統在通話中表明，繼續支持土耳其購買F16戰鬥機以實現他們的空軍現代化計劃，我不會意外。」

這是10月7日以巴再爆發衝突以來，拜登和埃爾多安首次通話。

另據法新社報道，埃爾多安在電話中談到以哈戰爭。埃爾多安告訴拜登，美國對確保以色列和哈馬斯實現停火，負有「歷史責任」。

土耳其總統府發表聲明說，埃爾多安指「以色列對加沙地帶的襲擊進一步加劇和延長，恐給地區和全球帶來負面影響」，「美國撤回對以色列的無條件支持，將可保證停火迅速獲得實現」。

埃爾多安是回教世界中對以色列在加沙地帶的行動最直言不諱的批評者之一。

圖為美國總統拜登（Joe Biden）2032年125月13日在白宮出席國家基礎建設諮詢委員會（NIAC，暫譯）會議。（Reuters）

2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭後，瑞典和芬蘭5月同時申請加入北約。同年7月北約30個成員國的代表簽署瑞典和芬蘭加入條約的議定書。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）7月10日說，土耳其政府已同意將瑞典加入北約的議定書提交給本國議會批准。

按照規程，北約所有成員國必須一致同意才能吸收新成員。芬蘭已於2023年4月4日正式獲准加入北約，但瑞典的入約議定書尚未獲得土耳其和匈牙利的批准。匈牙利外交與對外經濟部長西雅爾多（Péter Szijjártó）曾表示，如果土耳其的立場有變化，匈牙利將不會拖延任何國家加入北約的進程。

2021年10月，土耳其要求購買40架洛歇馬丁（Lockheed Martin）的F16戰鬥機，以及79套現有戰機的現代化組件。美國拜登政府支持這項價值200億美元（約1,560億港元）的軍售計劃，但美國國會以土耳其遲遲不批准瑞典加入北約和土耳其人權問題為由，對這項交易表示反對。

本文獲《聯合早報》授權轉載

