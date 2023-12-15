解振華再晤克里：中美要就氣候變化加強交流　推進自主貢獻目標

中美氣候特使在聯合國氣候變化杜拜大會（COP28）會場中，中國氣候變化事務特使解振華和美國總統氣候問題特使克里再遇，就中美加強合作應對氣候危機發表講話。雙方充分肯定近期中美達成的陽光之鄉聲明，並對未來兩國落實氣候行動達成一致意見。



中美關係：《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會（COP28）2023年12月13日舉行期間，美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）與中國氣候變化事務特使解振華一同出席記者會並握手。（Reuters）

中國氣候變化事務特使解振華稱，他有幸在我的職業生涯當中結識了他的好朋友，稱他與克里有20多年的友誼，「我們一起努力，讓我們這個世界更美好。」

美國總統氣候問題特使克里稱，最近中美發布陽光之鄉聲明，闡述了中美應對氣候變化的國家行動，比如同意加快兩國可再生能源部署，以加快煤油氣發電替代；以及在本次氣候大會全球盤點中應考慮的要素。我們都希望並高興看到，中美之間的合作不僅加快兩國各自努力，同時也為本次氣候大會創造契機，並提供實質性的意見。實際上，他倆在大會上定期會面，就是為了能確保中美兩國能達成協議，並得到廣泛的支持。

中美關係：《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會（COP28）2023年12月13日舉行期間，美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）與中國氣候變化事務特使解振華一同出席記者會並握手。（Reuters）

解振華稱，中美兩國，兩個最大的國家，要在氣候變化這個領域加強交流和合作。因此我們決定建立聯合工作組，要開展務實的行動，來推動多邊的進程，落實彼此的國家自主貢獻目標（NDC）。我們在杜拜已經落實了兩國聯合聲明的一個內容，就是支持COP28取得成功。在陷入僵局的時候，我跟克里先生兩國團隊提出了打破僵局的一些建議，最後這個大會取得了成功。

解振華稱，他們還商定，根據《巴黎協定》的要求和這次全球盤點的成果，我們各自來評價一下我們氣候行動的長期方案、長期戰略。然後，再儘快地能夠更新我們的國家自主貢獻目標（NDC），來調整我們整個的長期發展戰略，最後來落實《巴黎協定》和全球盤點之後的目標。我們還商定儘快地來啟動兩國的氣候變化聯合工作組，其中包括能源轉型、循環經濟、甲烷、低碳可持續省/州和城市四個工作組，加緊啟動開展活動，落實我們所各自的國家自主貢獻目標（NDC），來推動多邊進程。