COP28｜中美缺乏互信　解振華和克里是少數的例外

在杜拜舉行的全球氣候變化大會（COP28）上，中美的互動成為焦點。在其中的一幕，美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）與中國氣候變化事務特使解振華一同乘車前往酒店，繼續大會後的討論。兩國的關係陷入僵局，但無阻兩人繼續交流。



中美是全球最大的碳排放國家之一，中國把自己置於指責富裕國家數十年排放導致氣候變化的行列，同時致力推行綠色能源，成為世上最大的太陽能板和電池生產國，大力推動電動車，儘管中國仍在建造數十座燃煤發電廠。

圖為12月6日，杜拜COP28的中國展館，與美國展館僅一條行人路之隔。（Reuters）

美國在拜登（Joe Biden）的領導下加大力度應對氣候變化，部份原因是為了對抗中國在綠色能源技術上的領導地位，但氣候變化在美國是一個棘手的政治問題。中美的互信甚低，兩國關係陷入僵局，但要達成阻止氣候問題進一步惡化，中美的合作是必要的。

克里與解振華的個人關係深厚，不論中美近年經歷多少變化，都無阻兩人溝通合作。兩人在正式會面前，已為談判工作舖平道路。其中一個成就，是中國同意不領取發展中國家可得的1,000億美元氣候融資，更承諾提供相應1,000億美元的資金協助真正需要的國家應對氣候變化，克里對此有着積極評價。

在2023年氣候大會上，美國和中國的展館僅相隔一條行人道，兩國代表團已多次交談，克里在12月9日前往了中國展館。

圖為12月2日，美國總統氣候問題特使克里在杜拜COP28的一個論壇上發言。（Reuters）

有參與談判人士表示，雙方討論是坦誠的，直言不諱的，甚至會出現讓人尷尬的時刻。克里是一位不屈不撓，且精力充沛的談判者；而解振華則冷靜穩重，對事物有敏銳的洞察力的談判者。然而，兩人可能是最後一次的合作，

解振華在9日的新聞簡報會上表示：「他已經80歲了，而我已經75歲了，我們都不會離開這個團體和解決氣候變化的事業。」 但實情是，解振華在2023年時一度輕微中風，傳出即將退休的消息。他的接班人是資深外交官劉振民，劉振民英語流利，曾參與巴黎協議的談判，是接替解振華的合適人選。

克里的接班人則是未知數，但儘管兩人最終都有相應合適接班人，仍難以取代克里和解振華間的深厚關係。中美的氣候變化合作要跨越兩國不受國內外的政治影響，並非易事。