芬蘭將開放海空軍基地等15區域供美軍使用

芬蘭政府將與美國簽署防務合作協議，並開放15個區域供美國使用。



新華社報道，芬蘭政府在星期四（12月14日）發布的新聞稿中說，下星期一（18日）在美國華盛頓簽署芬美防務合作協議。芬蘭國防部長海凱寧（Antti Häkkänen）說，這項協議的簽署將成為芬蘭與美國國防部門之間進一步密切合作的開始。

根據協議文本，芬蘭將開放包括空軍基地、海軍基地、訓練區、倉儲區等在內的15個區域供美方使用。協議還涉及美軍在芬蘭領土上預先部署國防裝備和物資、確保美軍及其使用的設施和區域的安全性及刑事司法管轄權等內容。

由於協議包含立法性質的條款，簽署後還要由芬蘭國會批准。

芬蘭2022年5月申請加入北約（NATO），2023年4月成為北約第31個成員國。2022年8月，芬蘭決定與美國就防務合作協議展開談判，談判於2023年10月完成。

本文獲《聯合早報》授權轉載

