耶倫籲中國改變國家驅動經濟政策

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）呼籲中國改變國家驅動的經濟政策，稱這可能會使投資者卻步。



法媒報道，耶倫星期四（12月14日）在華盛頓舉行的美中貿易全國委員會成立50周年晚宴上說：「國營企業扮演過大角色，可能會遏制經濟增長，安全機構角色過大也可能會阻遏投資。」

耶倫在演說中引述美中貿易全國委員會成員最近的一項調查，指企業正在重新考慮在華投資計劃，北京方面應對此提高警惕。

調查顯示，2023年表明有意將部分業務遷出中國的美國公司比例，比2016年以來的任何其他年份來得高。

圖為美國財政部長耶倫（Janet Yellen）2023年12月7日訪問墨西哥期間出席記者會。（Reuters）

耶倫說，調查趨勢表明，中國「尋求結構性改革」具有潛在好處。她說：「這麼多年來，美國的工人和企業一直無法在一個公平的競爭環境中，與中國的工人和企業進行公平競爭。」

她說：「中國採取了各種不公平的經濟做法，包括非市場工具、對外國公司設置准入壁壘，還有針對美國公司的脅迫行動。」

耶倫也闡述了2024年美中經濟關係的優先事項，並指這兩個全球最大經濟體的關係會繼續面臨挑戰。她計劃2024年再次訪問中國，尋求加深合作領域並改善溝通。

耶倫說：「我們不尋求化解所有分歧，也不迴避所有衝擊。這是不現實的。」她說，華盛頓的目標是與北京「保持彈性溝通」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

